Studio YouTube: il gaming aiuta la GenZ con il primo lavoro

In Italia, il gaming fornisce alla GenZ soft skill utili per entrare nel mondo del lavoro e nel percorso di carriera. È quanto emerge da uno studio commissionato da YouTube a Censuswide, sul ruolo del gaming nello sviluppo delle competenze professionali delle nuove generazioni.

Non più solo gioco da ragazzi, il gaming è una risorsa preziosa ancora sottovalutata. L’indagine evidenzia che il 69% dei recruiter italiani sarebbe favorevolmente colpito se si menzionasse la passione per il gaming nel proprio CV o durante il colloquio di lavoro. Non solo, secondo il 52% degli stessi il gaming renderebbe più facile trovare un’occupazione. E ben il 64% si è dichiarato più propenso ad assumere un appassionato di gaming, capace di parlare delle competenze sviluppate attraverso lo stesso.

Secondo l’indagine di Censuswide, il 64% dei recruiter intervistati afferma di aver lavorato con gamers e ritiene che riescano spesso a trasferire le competenze apprese nel gaming sul posto di lavoro. Nello specifico:

- pensiero strategico (afferma il 42% dei recruiter), problem solving (39%) e attitudine a mantenere la calma sotto pressione (36%) sono doti più probabili tra chi vanta il gaming come hobby;

- problem solving (secondo il 41% dei recruiter), una buona capacità comunicativa (39%), capacità di adattamento (34%) e di mantenere la calma anche sotto pressione (34%) sono tra le competenze più utili quando si tratta di rendere qualcuno un buon candidato per il loro primo lavoro.

Doti intrinseche in chi si dedica al gaming, secondo gli esperti, poiché in grado di muoversi in circostanze in continuo cambiamento e a rapportarsi in modo efficace con gli altri membri del team di gioco.

In base all’indagine condotta da Censuswide per YouTube però il 90% dei giovani intervistati (18-26 anni) considera il gioco un hobby (90%), il 49% afferma di giocare regolarmente, il 40% di giocare occasionalmente. E il 40% di essi menzionerebbe questa passione nel CV, in quanto occasione di parlare delle competenze acquisite. A tal proposito,

i giovani intervistati sostengono che chi gioca ha fatto proprie doti come pensiero strategico (43%), problem solving (37%) e capacità di mantenere la calma sotto pressione (33%).

Ancora, il 57% concorda sul fatto che fruire di contenuti legati al gaming su YouTube li aiuta a migliorare competenze come il pensiero strategico, la risoluzione dei problemi e il mantenimento della calma sotto pressione.

Giochi di strategia, giochi di simulazione aziendale e videogiochi strategici in tempo reale (RTS) emergono tra i 5 principali generi di giochi che aiutano a sviluppare competenze utili in ambito lavorativo, secondo l’indagine di Censuswide.

Nonostante questo, solo il 32% dei giovani intervistati ritiene che recruiter e datori di lavoro percepiscano il gaming favorevolmente e solo 4 intervistati su 10 menzionerebbe i propri hobby nel proprio curriculum vitae , con l’opportunità di parlare delle skill acquisite. Solo il 22% degli intervistati della Gen Z (età 18-26 anni) ritiene che il gaming offra loro maggiori possibilità di sviluppare competenze utili sul posto di lavoro.

I contenuti legati al gaming su YouTube hanno superato 2 trilioni di visualizzazioni totali nel 2022. E a dicembre dello stesso anno hanno attirato sulla piattaforma più di 500 milioni di utenti registrati ogni giorno, per oltre 120 miliardi di ore di visualizzazione (Fonte: YouTube). Numeri a cui hanno contribuito i migliaia di gamer che creano contenuti su tutti i diversi tipi di giochi. Two Players One Console, MikeShowSha, Kenoia, Jenny, Roby, Lyon sono solo alcuni dei principali creator italiani che si dedicano sui propri canali YouTube al gaming.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita