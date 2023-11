Nexi e Microsoft insieme per la digitalizzazione delle imprese in Italia ed Europa

Si arricchisce la partnership tra Nexi e Microsoft per la digitalizzazione dei pagamenti in Europa annunciata a luglio 2022: Nexi integrerà le sue soluzioni di pagamento digitale (sia in-store, sia online) all’interno delle soluzioni Microsoft, in particolare nel Commercial Marketplace, il catalogo Microsoft di soluzioni e prodotti per sviluppatori e piattaforme software per le imprese (Indipendent Software Vendors - ISV) disponibile in più di 100 paesi e aree geografiche.

Grazie alla partnership, gli ISV potranno mettere a disposizione di PMI e imprese soluzioni gestionali verticali e complete, consentendo loro di integrare l’accettazione di pagamenti omni-canale all’interno di sofisticate esperienze di acquisto e funzionalità di gestione aziendale.

Gli ISV e gli sviluppatori software potranno così fare leva sui punti di forza delle soluzioni di Nexi in termini di facilità di integrazione, di disponibilità di “features” come i circuiti di debito nazionale, di scalabilità, di sicurezza e di supporto dedicato ai partner. Grazie alle soluzioni di integrated payments di Nexi gli ISV potranno concentrarsi su user experience e completezza delle soluzioni software, lasciando alla PayTech la gestione della complessità, anche normativa tipica, del mondo dei pagamenti.

Microsoft continuerà nel suo percorso di offerta integrata di soluzioni avanzate a supporto degli sviluppatori, ad esempio nel campo dell’intelligenza artificiale, lavorando con Nexi all’evoluzione delle funzionalità offerte.

Le due società avvieranno attività congiunte di go-to-market e di comunicazione, secondo un approccio one-stop-to-digital, comprese attività di partner evangelization e di formazione tecnica. Si partirà dall’Italia per poi estendere il piano ad altri mercati chiave in Europa, come ad esempio la Germania.

