Xiaomi: risultati finanziari record nel terzo trimestre

Xiaomi ha annunciato i risultati del terzo trimestre 2023, concluso il 30 settembre. Dopo sei trimestri, il Gruppo ha raggiunto la prima crescita trimestrale di fatturato su base annua, mentre l'utile trimestrale ha raggiunto il picco massimo registrato negli ultimi due anni. Nel terzo trimestre del 2023, il fatturato totale del Gruppo è salito a 70,9 miliardi di RMB. L'utile netto rettificato ha raggiunto i 6 miliardi di RMB, con un aumento del 182,9% rispetto all'anno precedente. L'utile netto rettificato del Gruppo per i primi tre trimestri è stato pari a 1,7 volte il totale dell’anno precedente, battendo le stime del mercato.

Lei Jun, fondatore, presidente e amministratore delegato di Xiaomi Corporation, nell'ottobre di quest'anno ha definito un nuovo obiettivo per il periodo 2020-2030, in base al quale il Gruppo si impegna a investire in modo sostenibile nelle principali tecnologie e a diventare leader nel campo - in continua evoluzione - delle tecnologie all'avanguardia a livello globale. L'obiettivo sottolinea il forte impegno di Xiaomi negli investimenti in ambito ricerca e sviluppo (“R&S”). Nel terzo trimestre del 2023, le spese di R&S di Xiaomi hanno raggiunto i 5 miliardi di RMB, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente. Il personale addetto al settore R&S rappresenta oltre il 53% della forza lavoro totale. Il Gruppo ha inoltre aggiornato la propria strategia da “Smartphone x AIoT” a “Human x Car x Home” e ha presentato il nuovo sistema operativo Xiaomi HyperOS, integrando tutte le esigenze dei consumatori in un unico ecosistema intelligente, dai dispositivi personali ai prodotti per la smart home, fino alla mobilità smart.

Nel terzo trimestre del 2023, il margine di profitto lordo del Gruppo ha raggiunto il 22,7%, segnando così un aumento per quattro trimestri consecutivi. Le disponibilità totali di magazzino sono state pari a 36,8 miliardi di RMB, con una riduzione del 30,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo il livello più basso degli ultimi undici trimestri. La contrazione ha consentito a Xiaomi di adattare in modo flessibile la propria strategia commerciale in risposta all'evoluzione delle esigenze del settore. Al 30 settembre 2023, le risorse di cassa del gruppo hanno continuato a crescere, raggiungendo il livello record di 127,6 miliardi di RMB, fornendo a Xiaomi una solida base per continuare a promuovere l'innovazione.

Nel terzo trimestre del 2023, le spedizioni globali di smartphone sono leggermente diminuite dell'1,1% su base annua. Le spedizioni di smartphone di Xiaomi, al contrario, hanno mostrato una crescita sia a livello annuale che trimestrale, raggiungendo i 41,8 milioni di unità, il livello più alto degli ultimi sei trimestri.

Durante questo periodo, il comparto smartphone di Xiaomi ha registrato una crescita del fatturato del 13,8% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo i 41,6 miliardi di RMB. Il margine di profitto lordo ha raggiunto il livello record del 16,6%, con un aumento di 7,7 punti percentuali su base annua. Come parte integrante della strategia principale del Gruppo, Xiaomi ha continuato a portare avanti la sua strategia di premiumization, ottenendo ampio consenso da parte degli utenti e realizzando ottimi numeri di vendita. Ad ottobre, è stata lanciata Xiaomi 14 Series in Cina: nei primi cinque minuti dall'inizio delle vendite, la domanda ha raggiunto un volume sei volte superiore a quello registrato all’inizio delle vendite di Xiaomi 13 Series, superando il milione di unità vendute e ottenendo valutazioni positive oltre il 99% su JD.com. Xiaomi ha rilasciato sei series consecutive di modelli di smartphone flagship, tra cui Xiaomi 14 Series.

Il fatturato dei prodotti IoT e lifestyle del Gruppo ha invece raggiunto i 20,7 miliardi di RMB, con un incremento dell'8,5% rispetto all'anno precedente, e il margine di profitto lordo ha conseguito il livello record del 17,8%, con un aumento di 4,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

I prodotti dell’ecosistema Xiaomi godono del vantaggio dell'interconnessione. Al 30 settembre 2023, il numero di dispositivi IoT connessi (esclusi smartphone, tablet e laptop) sulla piattaforma AIoT del Gruppo ha raggiunto i 699 milioni, con un aumento del 25,2% su base annua. Il numero di utenti con cinque o più dispositivi connessi alla piattaforma AIoT del Gruppo (esclusi smartphone, tablet e laptop) ha raggiunto i 13,7 milioni, con un aumento del 26,0% rispetto all’anno precedente. La smart TV di Xiaomi continua a mantenere la sua posizione di leader in Cina.

