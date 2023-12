Al via la nuova stagione Pokémon GO: Viaggi senza tempo

È in arrivo su Pokémon Go la nuova stagione Viaggi senza tempo, che avrà luogo dalle 10:00 del 1° dicembre 2023 alle 10:00 del 1° marzo 2024 (ora locale).

Sarà inoltre possibile festeggiare i Pokémon del passato della regione di Sinnoh con un giorno di raid che avrà come protagonista Samurott di Hisui, dalle 14:00 alle 17:00 di domenica 3 dicembre 2023 (ora locale) - mentre si dà il via alla nuova Season.



Formando la propria squadra sarà possibile affrontare una sfida formidabile. Con la funzione gioco in gruppo, sarà possibile avere un vantaggio assicurato durante l’evento speciale giorno di raid utilizzando il potenziamento di gruppo.

