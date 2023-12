Apple estende il servizio Self Service Repair

Apple sta ampliando il servizio Self Service Repair e introducendo un nuovo strumento di diagnostica che offre all’utente più trasparenza e autonomia per il troubleshooting. Self Service Repair è ora disponibile per la linea di iPhone 15 e per i modelli di Mac con chip serie M2, inclusi MacBook Pro 14" e 16", MacBook Air 15", Mac mini, Mac Pro e Mac Studio. Inoltre, Self Service Repair è stato esteso ad altri 24 Paesi europei, tra cui Croazia, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo e Svizzera. Con questa recente espansione, oggi il servizio Self Service Repair è disponibile per 35 prodotti Apple in 33 Paesi e in 24 lingue.

Non solo: negli Stati Uniti, ora è disponibile Apple Diagnostics per Self Service Repair, che arriverà anche in Europa l’anno prossimo. Le sessioni di troubleshooting Apple Diagnostics sono destinate a utenti con le conoscenze e le competenze necessarie per riparare i dispositivi Apple, e offriranno ai clienti e alle clienti le stesse capacità dei Centri Assistenza Autorizzati Apple e dei fornitori indipendenti di testare i dispositivi per verificare il funzionamento e le prestazioni dei componenti, nonché di identificare le parti che potrebbero necessitare di riparazione.

Per chi non ha esperienza nella riparazione di dispositivi elettronici, recarsi presso un Centro Assistenza Autorizzato Apple con personale tecnico certificato che usa parti originali Apple, progettate e testate secondo standard riconosciuti a livello internazionale, rimane il modo più sicuro e affidabile per riparare un dispositivo. Negli ultimi tre anni, Apple ha quasi raddoppiato il numero di centri di assistenza che hanno accesso a parti originali, strumenti e formazione Apple, inclusi oltre 4500 Independent Repair Provider. Una rete globale di oltre 5000 Centri Assistenza Autorizzati Apple supporta più di 100.000 tecnici operativi.

