LG e Saint-Gobain Sekurit presentano la nuova antenna trasparente per veicoli

LG presenterà al CES 2024 la nuova antenna trasparente per il settore automotive. Questa soluzione, che consiste in una pellicola trasparente pensata per essere applicata direttamente al vetro del veicolo, è stata progettata in collaborazione con Saint-Gobain Sekurit, società leader che progetta, produce e distribuisce vetri per auto, camion e veicoli commerciali.

Questa nuova tecnologia all’avanguardia è destinata a imporsi nel settore in continua evoluzione della mobilità e contribuirà a rafforzare ulteriormente la posizione di LG nel settore automotive.

Il settore automobilistico, che già conta numerosi veicoli elettrici che saranno presto affiancati da quelli autonomi e software-defined, è destinata a una rivoluzione della connettività che richiede ambienti telecomunicativi avanzati in grado di scambiare dati in tempo reale all’interno di spazi personali high-tech.

Progettata per essere compatibile con diverse tipologie di vetro e di veicoli, l’antenna trasparente di LG sarà disponibile come soluzione on-glass (che può essere applicata sul vetro del parabrezza) o in-glass (che può essere integrata direttamente nel vetro). L’ampia superficie di applicazione dell’antenna garantisce prestazioni di telecomunicazioni affidabili e offre la possibilità di gestire un traffico di rete più intenso. Oltre a essere estremamente adattabile, l’ultima innovazione di LG offre inoltre una connettività migliorata grazie al supporto 5G, GNSS (Global Navigation Satellite System) e connessione Wi-Fi.

L’antenna trasparente può essere facilmente integrata nei parabrezza o nei tetti panoramici grazie a un metodo di applicazione sviluppato proprio da LG e Saint-Gobain Sekurit. Questo significa che i produttori di automobili non dovranno prevedere un alloggio per l’antenna quando sviluppano il design delle automobili.

