FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set con Wi-Fi 6: Internet e Wi-Fi in tutta la casa

FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set, composto da un FRITZ!Powerline 1240 AX e un FRITZ!Powerline 1210, estende la rete locale in modo facile e sicuro con un Powerline gigabit e la moderna tecnologia Wi-Fi 6. Il punto di accesso Wi-Fi 6 integrato permette di collegare alla rete locale tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, TV o console di gioco semplicemente premendo un pulsante. Il Powerline gigabit con velocità fino a 1.200 Mbit/s e la tecnologia MIMO 2 x 2 assicurano connessioni stabili, portate ampie e velocità di trasferimento dati elevate per applicazioni con uso intensivo di banda larga, mantenendo basso il consumo di energia. Il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set rende la rete locale adatta a scenari complessi con streaming multimediale, video in 4K o connessione NAS, persino nelle stanze più lontane. Disponibile in Italia al prezzo suggerito al pubblico di 169 euro.



Powerline gigabit

Con il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set è possibile connettere i dispositivi collegabili in rete tramite rete Wi-Fi o porta LAN gigabit. La tecnologia Powerline gigabit conforme allo standard HomePlug AV con MIMO 2 x 2 garantisce connessioni Powerline stabili e, grazie all'utilizzo di MIMO e Diversity, raggiunge velocità di trasferimento fino a 1.200 Mbit/s sulla linea elettrica esistente.



Perfetto per reti Wi-Fi Mesh grazie al Wi-Fi 6

Il FRITZ!Powerline 1240 AX è perfettamente compatibile con la rete Mesh del FRITZ!Box e porta a destinazione i dati con velocità fino a 1.200 Mbit/s sulla linea elettrica e fino a 600 Mbit/s tramite Wi-Fi 6 sulla banda da 2,4 GHz. Grazie a FRITZ!OS e alla rete Wi-Fi Mesh è possibile integrare il FRITZ!Powerline 1240 AX nella rete locale semplicemente premendo un pulsante e creare una rete Wi-Fi con altri prodotti FRITZ!. Le impostazioni del FRITZ!Box vengono acquisite automaticamente e sincronizzate in modo permanente. Queste impostazioni comprendono tutte le impostazioni Wi-Fi, come ad esempio la rete Wi-Fi selezionata, il canale radio, la password della rete Wi-Fi e l'accesso ospite Wi-Fi. In combinazione con Wi-Fi 6, l'utente ha a disposizione una potente rete Wi-Fi Mesh con massime prestazioni per navigazione, riproduzione di video, gaming e smart working.

Facile da usare e sicuro

Il FRITZ!Powerline 1240 AX va inserito nella presa di corrente, mentre il FRITZ!Powerline 1210, incluso, nel set si collega al FRITZ!Box tramite cavo LAN. La particolarità del set è la crittografia individuale impostata di fabbrica. Grazie alla crittografia AES a 128 bit, il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set si collega alla rete locale in modo sicuro automaticamente ed è subito pronto per l'uso. Con la massima sicurezza della crittografia WPA3. la facilità di collegamento di dispositivi wireless tramite WPS (Wi-Fi Protected Setup) e la potente tecnologia Wi-Fi 6, il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set offre il massimo in termini di comfort e flessibilità per la navigazione wireless.

Gestione dell'energia per Powerline, LAN e rete Wi-Fi

Il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set combina Powerline, Wi-Fi 6 e connessioni LAN in un unico prodotto multifunzionale e a basso consumo. Un sistema intelligente per la gestione dell'energia regola automaticamente il collegamento tramite Powerline, riducendo così il consumo di corrente. Per quantità di dati contenute, la riduzione della velocità sulle porte LAN da 1.000 a 100 Mbit/s riduce il consumo energetico dei dispositivi. Contribuiscono inoltre al risparmio energetico nella rete Wi-Fi anche Green AP, Target Wake Time (TWT) e il timer per la rete Wi-Fi.

