Accordo PagoPA e Visa per promuovere l’utilizzo dei servizi di pagamento digitali

PagoPA e Visa hanno annunciato un accordo quadro volto a promuovere l’informazione ai cittadini e imprese sui vantaggi dei pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione.

La collaborazione annunciata ha come obiettivo quello di promuovere una serie di campagne di informazione mirate e focalizzate sui diversi casi d’uso e tipologie di interazioni fra cittadino e pubblica amministrazione in ambito pagamenti. Un tipico esempio è quello dei versamenti per la fruizione dei servizi scolastici quali tasse di iscrizione, mensa, gite e corsi, con l’obiettivo di rendere più semplice e immediata l’interazione tra genitori e scuole. Altri ambiti saranno - fra gli altri - quelli del pagamento delle bollette e dell’accesso ai servizi culturali. Le campagne metteranno in luce i vantaggi e la sicurezza che offrono i pagamenti con carta effettuati attraverso i touchpoint digitali, in primis tramite IO, l’app dei servizi pubblici sviluppata dalla stessa PagoPA.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita