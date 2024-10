scrivi qui il titolo...

In occasione del CES 2024, LG presenterà la collezione 2024 di TV OLED. Grazie al nuovo processore con Intelligenza Artificiale che offre una qualità dell’immagine sempre più realistica, i nuovi TV della gamma OLED garantiscono un’esperienza di visione senza eguali.

La nuovissima ed estesa collezione di TV OLED LG 2024 è caratterizzata da un nuovo processore con Intelligenza Artificiale (AI) progettato specificatamente per i televisori OLED. In particolare, i TV LG SIGNATURE OLED M4 e LG OLED G4 sono provvisti del nuovo processore α(Alpha)11 con AI, in grado di migliorare efficacemente la qualità delle immagini e dell’audio: assicura infatti un miglioramento del 70% nelle performance grafiche e una velocità di elaborazione superiore del 30% rispetto ai modelli precedenti.

I nuovi TV OLED LG sono dotati di un sistema di upscaling dell’immagine migliorato che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per analizzare le immagini pixel per pixel e rendere più nitidi gli oggetti e gli sfondi che potrebbero apparire sfocati. Inoltre, l’avanzato processore elabora i colori in modo da riprodurre l’intento creativo originale di filmmaker e content creator, per esempio analizzando le tonalità più utilizzate che meglio trasmettono l’umore e gli elementi emotivi. Questo permette di applicare elaborazioni come il Dynamic Tone Mapping Pro che suddivide l'immagine in blocchi e li analizza in tempo reale per rilevare le aree più scure e più luminose, garantendo una qualità HDR tridimensionale.

La qualità dell’immagine dei nuovi TV OLED evo LG, del resto, è anche certificata: i nuovi TV hanno infatti ricevuto la certificazione ClearMR della Video Electronics Standards Association (VESA).

Il fiore all’occhiello della nuova collezione è LG SIGNATURE OLED M4, il primo televisore OLED con trasmissione video e audio wireless fino a 4K 144Hz. La gamma si arricchisce di una diagonale da 65” che si aggiunge a quelle da 77”, 83” e 97”, già disponibili sulla serie precedente. Anche il modello 2024 è provvisto dell’innovativa tecnologia wireless che consente di installare il TV a parete senza cavi visibili grazie alla possibilità di posizionare lo Zero Connect Box - l’hub che accoglie tutte le connessioni tipiche di un TV - in un altro punto della stanza rispetto allo schermo per un’esperienza di visione immersiva, mantenendo l’ambiente perfettamente ordinato.

Inoltre, si conferma anche sulla collezione 2024 la vocazione gaming dei TV OLED LG. Oltre a un refresh rate di 144Hz in 4K e alla compatibilità completa con le caratteristiche HDMI 2.1 su tutti gli ingressi, i nuovi TV OLED sono provvisti della funzione Game Optimizer, che consente di selezionare e passare rapidamente tra i vari preset di visualizzazione, e supportano NVIDIA G-SYNC® e AMD FreeSync, che eliminano il tearing e lo stuttering per un’esperienza di gioco più dinamica e realistica.





Oltre a garantire un’eccellente qualità di immagini, LG ha dedicato grande attenzione anche all’audio. La funzione AI Sound Pro offre un audio più ricco e pieno che sfrutta il suono surround virtuale 11.1.2 degli altoparlanti integrati nel TV per rendere l’azione sullo schermo più coinvolgente. L’intelligenza Artificiale infatti è in grado di separare i dialoghi dal resto della traccia audio per migliorarne la chiarezza.

I nuovi TV OLED LG possono inoltre collegarsi alle soundbar LG in modalità wireless attraverso la tecnologia WOWCAST, senza compromettere la qualità dell’audio; la funzione WOW Orchestra sincronizza invece i canali audio degli altoparlanti integrati e della soundbar per offrire un audio più intenso e coinvolgente.

La collezione 2024 offre importanti novità anche per quanto riguarda la piattaforma webOS, che quest’anno diventa ancora più semplice da usare grazie a numerose opzioni di personalizzazione. È possibile infatti creare fino a 10 profili sullo stesso televisore per personalizzare l’esperienza di utilizzo di ogni singolo componente della famiglia attraverso il riconoscimento vocale, i consigli basati sulla cronologia di utilizzo, la personalizzazione della schermata Home e delle altre impostazioni. I nuovi TV possono anche sfruttare la funzione Picture Wizard per offrire le impostazioni di visione preferite da ogni profilo utente. Grazie a queste caratteristiche, avere accesso ai propri contenuti preferiti diventa incredibilmente semplice e veloce.

Un’importante novità di quest’anno riguarda il lancio del programma webOS Re:New che consentirà di ricevere aggiornamenti di webOS per cinque anni, per godere di un’esperienza utente sempre aggiornata. L’upgrade sarà disponibile anche per i modelli TV OLED 2022 e QNED Mini LED 8K 2022 e, successivamente, sarà esteso anche ad altri smart TV LG.

La piattaforma webOS garantisce inoltre elevati livelli di connettività grazie al supporto di Matter, lo standard universale della smart home per l’interoperabilità IoT, e al supporto Apple AirPlay e Google Chromecast, che consentono di trasmettere con facilità i contenuti dal proprio mobile al grande schermo.

