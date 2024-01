SAP ha annunciato i risultati di Q4 e del FY 2023

Dominik Asam, CFO: “Il 2023 è stato un anno di svolta. Nel 2024, ci concentreremo sulla messa in atto del giusto gradiente di crescita degli utili per realizzare le nostre ambizioni, che sono aumentate per il 2025, e per sostenere la crescita e i risultati finanziari anche negli anni successivi”.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 26/01/2024