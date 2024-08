LG conquista piú di 200 premi e riconoscimenti al CES 2024

In occasione del CES 2024, LG ha conquistato più di 200 premi e riconoscimenti assegnati alle innovazioni tecnologiche introdotte nelle categorie degli elettrodomestici, dell’home entertainment e del B2B.

LG SIGNATURE OLED T, il primo TV 4K trasparente wireless al mondo, ha fatto da apripista guadagnando numerosi riconoscimenti come Best TV o Best in Show da parte di prestigiose testate internazionali.

Oltre a LG SIGNATURE OLED T, anche gli altri TV LG OLED, tra cui LG OLED evo M4, G4 e C4 hanno ottenuto diversi premi. In particolare il TV LG SIGNATURE M4, che utilizza la tecnologia di trasmissione wireless in 4K introdotta lo scorso anno sul TV M3, è stato identificato come la nuova frontiera dell’evoluzione dei televisori OLED ed è stato premiato dalle principali testate di settore tra cui CNET, Digital Trends, TechRadar, Tom’s Guide, Forbes, The Verge, Wirecutter, PCMag e Mashable.

I TV con tecnologia LG OLED evo, caratterizzati da una nuova frequenza di aggiornamento di 144Hz e dal processore con Intelligenza Artificiale LG Alpha 11, sono stati apprezzati anche da CNET, TechRadar Pro, PCGamer e BGR. Inoltre, Digital Trends ha inserito il monitor gaming LG UltraGear OLED 32GS95UE nella sua classifica dei migliori monitor visti durante il CES 2024, sottolineando la sua capacità unica di passare dal 4K a 240Hz al Full HD a 480Hz con un semplice click.

LG ha ottenuto riconoscimenti da pubblicazioni autorevoli come USA Today e Tom’s Guide anche per la lavasciuga LG Wash Combo All-In-One con tecnologia a pompa di calore. A dimostrazione dell’impegno di LG per ridurre l’impatto sul pianeta, la nuova Wash Combo consuma il 60% di energia in meno rispetto a un modello a espulsione. Questo prodotto è stato premiato per il suo design compatto e per la sua capacità di completare il ciclo di lavaggio e asciugatura in meno di due ore.

Infine, l’Universal UP Kit di LG, la gamma di accessori progettati con un design universale che aiuta gli utenti a utilizzare comodamente gli elettrodomestici LG, indipendentemente da sesso, età o disabilità, ha ricevuto il premio Reviewed’s Accessibility. Il kit è stato inoltre segnalato da Apartment Therapy tra i migliori prodotti di design per la casa del CES 2024.

La Consumer Technology Association ha infine assegnato a LG ben 34 CES Innovation Awards tra cui due Best of Innovation Awards assegnati a LG SIGNATURE OLED T e TV 4K OLED M4 Zero Connect da 83 pollici.

