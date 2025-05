ASUS celebra la collaborazione con DOOM: The Dark Ages attraverso un bundle

ASUS ha annunciato il proseguimento della collaborazione con Bethesda e id Software per offrire l'attesissimo titolo DOOM: The Dark Ages attraverso un bundle globale che coinvolge una vasta gamma di linee di prodotto. La campagna segue il lancio della scheda grafica ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition, di cui, opportunamente, sono stati prodotti solo 666 esemplari in esclusiva per il preordine sul Bethesda Gear Store.

Abbracciando oltre quaranta regioni e più di duecento prodotti, questo bundle consente a molti fan di ottenere una copia inclusa del gioco insieme all'acquisto di monitor, schede madri, schede grafiche, alimentatori, dissipatori AIO, mini-PC ROG NUC e altro ancora.

DOOM: The Dark Ages è il prequel degli acclamati DOOM (2016) e DOOM Eternal che racconta un'epica storia cinematografica degna della leggenda del DOOM Slayer. I giocatori potranno scoprire la nuova meccanica di combattimento “Stand and Fight” così come nuove armi ed abilità da poter utilizzare per prevalere in questa guerra con ambientazione medievale oscura e sinistra mai vista prima, con una grafica sensazionale in grado di sfruttare al meglio le tecnologie di ray tracing nativo sviluppate da idTech8, in grado di offrire fedeltà grafica, velocità e immagini di nuova generazione. Se giocato su un setup gaming alimentato dalla serie GeForce RTX 5000 di NVIDIA dotata di DLSS 4 con Multi Frame Generation e potenziata dall'intelligenza artificiale che è in grado di aumentare gli FPS e costruire immagini di alta qualità, il risultato finale beneficerà di un ulteriore miglioramento della grafica, assicurando un’esperienza di gioco definitiva per DOOM: The Dark Ages.

Il trailer ufficiale del gioco consente di avere un’anteprima sensazionale delle immagini e delle animazioni sbalorditive offerte dal titolo e che i giocatori vorranno sicuramente sperimentare in tutta la loro maestosità beneficiando di un frame rate elevato, così come previsto nativamente dagli sviluppatori, e beneficiando anche delle più recenti tecnologie offerte dai monitor di alta gamma e dalle componenti più performanti. Poiché le esigenze dei giocatori variano, il bundle offerto da ASUS consente di accedere ad una vasta gamma di componenti, specificatamente selezionati tenendo conto delle esigenze di ogni appassionato. Per coloro che desiderano un'esperienza compatta ma che non rinuncia alla potenza bruta, i potenti mini-PC ROG NUC 2025 sono inclusi come opzione extra ed inoltre, per coloro già in possesso di un hardware prestante ma alla ricerca di un aggiornamento alle tecnologie wireless WiFi 7 oppure WiFi 6E, è possibile riscattare il gioco anche acquistando un router ASUS idoneo.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

A partire dall'8 maggio, i giocatori che desiderano aggiornare i propri sistemi per DOOM: The Dark Ages possono acquistare prodotti ASUS e ROG idonei e riscattare immediatamente la propria copia del gioco. Le schede grafiche selezionate saranno aggiunte al bundle il 22 maggio. Dopo aver acquistato un prodotto idoneo, il termine ultimo per il riscatto del gioco è il 14 luglio.

