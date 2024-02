Retelit per l'avvio dello studio sul corridoio 5G tra Italia e Slovenia

Ha preso ufficialmente il via lo studio iniziale per 5G-SITACOR: il corridoio 5G tra Italia e Slovenia.

Il progetto rientra nel CEF (Connecting Europe Facility) e, più precisamente, nel programma EU CEF-DIG-2022-5GCORRIDORS, che finanzia la crescita, l'occupazione e la competitività attraverso investimenti in infrastrutture situate in aree chiave e di raccordo tra Paesi dell’Unione. CEF è coordinato da HADEA, European Health and Digital Executive Agency.

Lo studio durerà 6 mesi (fino a luglio 2024) e prevede attività di analisi delle esistenti arterie stradali e delle infrastrutture di telecomunicazione e valutazioni degli investimenti necessari per arrivare alla copertura 5G in CAM del corridoio tra Italia e Slovenia.

L’obiettivo finale dello studio è definire i parametri implementativi necessari per la successiva realizzazione di un'infrastruttura dedicata allo sviluppo di servizi digitali smart per territori e comunità, da implementare in aziende, scuole, ospedali, città, autostrade.

L’area di confine tra Italia e Slovenia è uno dei corridoi 5G identificati – da parte dell’UE – per un potenziamento di copertura e connettività, essendo crocevia di diverse rotte (nazionali, regionali e locali), servendo infrastrutture sia ferroviarie che portuali ed essendo, al contempo, territorio ricco di ostacoli quali montagne e tunnel stradali.

Il progetto 5G-SITACOR è stato affidato dall’UE a un pool di realtà diverse e complementari: la Regione Friuli Venezia-Giulia (coordinatore del progetto); il Porto di Capodistria; Anas e DARS (operatori autostradali italiano e sloveno); Retelit e Telekom Slovenia (operatori di telecomunicazioni); Università di Trieste; e Università di Lubiana.

Nell’ambito del progetto, Retelit si occuperà dell’assesment dello stato attuale e della valutazione sul potenziamento delle infrastrutture di telecomunicazione. Retelit, il più grande player in Italia nelle telecomunicazioni focalizzato sul mercato B2B, è stata selezionata in virtù della sua capillare e consolidata presenza sul territorio del Friuli Venezia-Giulia. Attiva da tempo nella Regione, sia attraverso la rete in fibra ottica e il Data Center di proprietà, sia attraverso i correlati servizi digitali offerti a imprese e PA, Retelit vanta una profonda expertise nella gestione dei progetti di telecomunicazione di questo tipo, un ulteriore valore aggiunto - richiesto e riconosciuto - nel progetto 5G-SITACOR.

