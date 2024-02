Disponibile la GeForce RTX 4080 SUPER con i nuovi Game Ready Driver

GeForce RTX 4080 SUPER è disponibile ora negli store al prezzo di 1129€. Questa GPU si aggiunge alle GeForce RTX 4070 SUPER e RTX 4070 Ti SUPER, presentate in precedenza, completando la serie di GPU GeForce RTX 40 SUPER. L'ultima iterazione dell'architettura Ada Lovelace offre il massimo delle funzionalità per l'intelligenza artificiale in game, creatività e la potenza necessaria per sviluppare nuovi mondi ed esperienze di intrattenimento.

Disponibili anche i nuovi Game Ready Driver per supportare il lancio della GeForce RTX 4080 SUPER.

Ecco alcuni esempi di GPU GeForce RTX 4080 SUPER in vendita negli stori di alcuni partner, oltre alla GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition:

La RTX 4080 SUPER è dotata di un maggior numero di core e di una memoria più veloce rispetto al suo predecessore, con prestazioni superiori al prezzo di 1129€. È 1,4 volte più veloce della RTX 3080 Ti senza frame generation nei giochi più esigenti dal punto di vista grafico. DLSS Frame Generation garantisce un ulteriore incremento delle prestazioni, rendendo la RTX 4080 SUPER due volte più veloce di una RTX 3080 Ti.

