San Valentino, Amazon.it svela la classifica delle città più romantiche d’Italia nel 2023

Anche quest’anno, in occasione della festa degli innamorati, Amazon.it svela la classifica delle città italiane che hanno acquistato più romanzi rosa nel 2023, stilata sulla base del numero di vendite pro capite sia di eBook che di libri cartacei nelle città con più di 50.000 abitanti durante lo scorso anno. Ecco la top 10 delle città italiane:

Siena

Cagliari

Pavia

Vicenza

Trieste

Gallarate

Milano

Sanremo

Padova

Verona

Siena, la provincia toscana immersa tra le colline, classificatasi al 3° posto lo scorso anno, svetta al numero uno della nuova top 10. Che sia per il suggestivo colore delle facciate di tetti e palazzi cittadini o per il suo fascino senza tempo, i senesi non hanno proprio saputo rinunciare al romanticismo. Non cede il 2° posto la Città del Sole, Cagliari, che si riconferma appassionata di dolci letture anche quest’anno. Una grande risalita, invece, al 3° posto: Pavia vola dalla coda della classifica al podio, con un notevole balzo in avanti di ben 7 posizioni.

Al 4° posto fa la sua comparsa la prima new entry di quest’anno: Vicenza, i cui abitanti non rinunciano mai ad un romanzo d’amore sul comodino. A seguire la città del Palladio è Trieste, che rimonta dal 6° al 5° posto e apre le porte a Gallarate (VA) – in 6° posizione – dove l’attrazione per i libri rosa continua ad aumentare di anno in anno. Immancabili, poi, gli inarrestabili meneghini che portano Milano dall’8° al 7° posto.

Chiudono la classifica i sanremesi in 8° posizione e due città che tornano nella classifica del 2023: Padova (9° posto), dove si potrà anche rimanere senza porte, erba e santi (Padova è detta, infatti, “la città dei tre senza”) ma di certo mai senza libri; e Verona (10° posto), la città dell’amore per eccellenza.

I titoli più letti e amati nel 2023 tra riconferme, primi amori e ritorni di fiamma

Tra i libri cartacei più letti nel 2023 si trova al 1° posto “Dammi mille baci” di Tillie Cole, la storia di Poppy Litcheld che, a soli nove anni, decide di lanciarsi nell’avventura più grande della sua vita: collezionare mille baci capaci di farle scoppiare il cuore. Segue, al 2° posto, il celebre romanzo di Erin Doom “Fabbricante di lacrime”. “It starts with us. Siamo noi l'inizio di tutto” di Colleen Hoover si classifica invece in 3° posizione: una vicenda intensa in cui la protagonista incontra nuovamente dopo anni il suo primo amore. Grande successo anche per “Atlas. La storia di Pa’ Salt. Le sette sorelle”, l’ultimo volume dell’amatissima saga si classifica, infatti, in 4° posizione. Chiude la top 5 dei libri più apprezzati “Innamorati pazzi” di Felicia Kingsley con protagonisti Blake e Summer, ormai entrati e rimasti nel cuore di lettrici e lettori.

Tra gli eBook più letti sempre presenti “Atlas. La storia di Pa’ Salt. Le sette sorelle (1° posto), “Fabbricante di lacrime” (2° posto) e “Dammi mille baci” (5° posto). Al 3° posto, invece, la new entry “È colpa mia?” di Mercedes Ron che racconta le vicissitudini di Noah, costretta a lasciare il fidanzato e tutti i suoi amici per trasferirsi in California. Segue il romanzo di Anna Premoli, autrice da oltre 1 milione di copie, “In amore vince chi rischia” (4° posto).

E se le letture romantiche non bastassero per trovare il regalo perfetto per la giornata degli innamorati, la vetrina di San Valentino su Amazon.it offre ispirazione grazie ad una selezione di prodotti e soluzioni per qualsiasi budget, con la possibilità di ricercare per fascia di prezzo – fino a 10€/30€/50€ e oltre i 50€ – e per categorie: per lui, per lei, idee regalo Made in Italy, fiori e biglietti, gioielli e orologi, peluche e cioccolata, cibo e bevande, cena a casa e regali moda.

