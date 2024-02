ASUS: disponibile il nuovo Vivobook Pro 15 OLED N6506

ASUS ha annunciato la disponibilità del nuovo Vivobook Pro 15 OLED, un laptop da 15,6 pollici ad alte prestazioni progettato per creatori e giocatori professionisti.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED è dotato del più recente processore Intel Core Ultra 9 abilitato all'intelligenza artificiale. Questa CPU di nuova generazione integra una Neural Processing Unit (NPU), che aggiunge al laptop un'accelerazione AI a bassa latenza ed efficienza energetica, rendendolo perfetto per l'uso con le moderne applicazioni AI-enabled, anche se non è connesso al web.

La GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 vanta ray-tracing, generazione di immagini AI e accelerazione hardware per potenti capacità creative a tutto tondo. Le tecnologie di ray-tracing e DLSS 3 sono in grado di produrre immagini visive incredibilmente realistiche. La funzione di accelerazione AI permette all'immaginazione di creare mondi visivi sconfinati, mentre i driver NVIDIA Studio garantiscono aggiornamenti regolari e stabilità ottimale. Il laptop vanta anche la più recente tecnologia MUX switch, che consente agli utenti di scegliere la modalità GPU discreta per una bassa latenza ed esperienze ottimizzate per il gioco e altre attività intensive, o la modalità Hybrid per una durata della batteria significativamente maggiore.

Altri componenti ad alte prestazioni includono 24 GB di RAM LPDDR5x 5600 MHz e un'unità SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 2 TB. La batteria a lunga durata da 75 Wh fornisce energia ininterrotta per tutto il giorno, dando ad ASUS Vivobook Pro 15 OLED la resistenza necessaria per alimentare una passione creativa senza fine.

Il WiFi 6E (802.11ax) consente agli utenti di caricare contenuti online in un batter d'occhio ed è reso ancora migliore dalla tecnologia ASUS WiFi Master, che include ASUS WiFi SmartConnect. Questa tecnologia seleziona automaticamente la migliore sorgente WiFi, in modo che il portatile si connetta senza problemi al miglior segnale WiFi e agli hotspot mobili conosciuti.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED incorpora la tecnologia termica ASUS IceCool Pro, che impiega triple prese d'aria, doppie ventole e cinque heat pipe in rame per garantire che la CPU Intel Core Ultra e la GPU NVIDIA possano operare comodamente al loro TDP massimo combinato di 125 W. Questa potenza consente di lavorare alla velocità del pensiero e di dare vita ai mondi virtuali. Le due ventole a 103 pale sono dotate di giranti realizzate in polimero epossidico a cristalli liquidi (LCP) a catena laterale, resistente e leggero, per ridurre al minimo le vibrazioni. Con le modalità di ventilazione complete nell'app MyASUS, gli utenti possono passare senza problemi dal comfort acustico alle prestazioni ottimali.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED è dotato di un display 16:9 3K OLED HDR NanoEdge all'avanguardia. Con un ampio rapporto di aspetto 16:9, è certificato Dolby Vision e Pantone Validated per garantire un'accurata resa dei colori. Con una luminosità di picco fino a 600 nits, è anche certificato VESA DisplayHDR True Black 600 per i neri più profondi, per offrire dettagli ultra-realistici anche nelle scene più scure. La gamma cromatica DCI-P3 al 100% di livello cinematografico offre colori ultravividi, mentre la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il tempo di risposta di 0,2 ms rendono super fluide anche le scene d'azione più veloci. Per mantenere gli occhi dell'utente comodi e sicuri durante le sessioni di visione più lunghe, è anche certificato TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED incorpora molte comode funzioni come l'ASUS DialPad, un controllo rotativo virtuale incorporato nel touchpad che consente di regolare con precisione i parametri all'interno delle applicazioni creative.

Il software ASUS AiSense con la fotocamera IR da 5 MP consente di attivare funzioni di sicurezza come l'Adaptive Dimming e l'Adaptive Lock, che oscurano e/o bloccano il display quando l'utente non è presente o non sta guardando lo schermo, oltre a consentire il login facciale senza password con Windows Hello.

Il sistema di telecamere ASUS AiSense migliora le videoconferenze e la tecnologia di cancellazione del rumore AI garantisce comunicazioni vocali cristalline anche in condizioni di rumore. Una serie completa di porte I/O consente una connettività facile e ad alta velocità in movimento, tra cui Thunderbolt 4 da 40 Gbps, USB 3.2 Gen 2 Type-C da 20 Gbps, USB 3.2 Gen 1 Type-A da 5 Gbps e una porta HDMI 2.1 (TMDS) che supporta un monitor esterno fino a 4K 60 Hz. È presente anche un lettore di schede SD per facilitare il trasferimento dei file e l'espansione dello spazio di archiviazione.

Vivobook Pro 15 OLED è disponibile a partire da oggi su ASUS eShop e ASUS Gold Store al prezzo consigliato al pubblico a partire da 1.999 €. Nel mese di febbraio è prevista l’uscita anche su Unieuro e prossimamente su Amazon.

