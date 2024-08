Nei WindTre Store una nuova promozione dedicata al Galaxy S24

Al via la nuova promozione del servizio Reload exChange di WINDTRE che permette di avere Samsung Galaxy S24 con intelligenza artificiale, in cambio del vecchio smartphone, ad un prezzo vantaggioso. Il device propone, inoltre, la nuova funzione “Cerchia e cerca”, abilitata dall’AI, che consente di cercare automaticamente dettagli relativi a un'immagine o a un testo, con un semplice gesto.

I nuovi e i già clienti che restituiranno in negozio un vecchio smartphone potranno acquistare i nuovi Galaxy S24 con uno sconto fino a 300 euro, attivando la promo Reload exChange. In particolare, per i nuovi clienti il Samsung Galaxy S24 128GB è disponibile a soli 9,99 euro in più al mese rispetto al costo mensile dell’offerta, con GIGA illimitati in 5G e Protezione Furto inclusa. La promo è disponibile anche con anticipo zero in finanziamento.

