Samsung ha presentato la gamma 2024 di dispositivi dotati di intelligenza artificiale

Samsung Electronics durante l'ultimo evento "World of Samsung" della scorsa settimana ha presentato la nuova gamma di prodotti Samsung per il 2024, che comprende apparecchi televisivi, audio, portatili, Smart Home e dispositivi digitali.

Durante l'evento, Samsung ha illustrato anche i dettagli della sua visione “AI for All”, che si concentra soprattutto su come la tecnologia AI consentirà alle persone di utilizzare i propri dispositivi in modo più intuitivo e agevole come mai prima d'ora.

Presentati per la prima volta il mese scorso al Galaxy Unpacked, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24 offrono nuove esperienze con Galaxy AI. Al “World of Samsung” i partecipanti potranno scoprire come l'AI riesce ad arricchire quasi tutte le interazioni della serie Galaxy S24.

Per esempio, Traduzione Live consente la traduzione vocale e testuale bidirezionale in tempo reale delle chiamate telefoniche all'interno dell'app nativa sul dispositivo, permettendo così a coloro che stanno pianificando una vacanza all'estero di gestire le prenotazioni di hotel e ristoranti e di contattare gli abitanti del posto con facilità, anche se non si parla la stessa lingua.

Inoltre, la nuova funzione Assistente Note di Samsung Notes aiuta a generare sintesi delle riunioni elaborate dall'intelligenza artificiale e anche a creare un modello che ottimizza gli appunti in formati predefiniti, in modo da garantire che le note rimangano organizzate e concise.

Infine, la serie Galaxy S24 rappresenta una pietra miliare nella storia degli strumenti di ricerca, dal momento che si tratta del primo telefono a introdurre Cerchia e cerca con Google, una funzione intuitiva e guidata dai gesti. Per offrire agli utenti Galaxy un nuovo straordinario strumento, Galaxy si è rivolta al leader mondiale della ricerca, Google, e con un semplice gesto ha inaugurato un nuovo modo di scoprire il mondo che ci circonda. Tenendo premuto il tasto home, gli utenti possono cerchiare, evidenziare, scarabocchiare o toccare qualsiasi punto dello schermo di Galaxy S24 per visualizzare risultati di ricerca efficaci e di alta qualità. In questo modo, ad esempio, se si è sui social media e si vede un capo di proprio interesse, è sufficiente selezionare l'immagine per essere indirizzati istantaneamente alla pagina del prodotto.

Presentata al CES, la nuova serie Galaxy Book4 - che comprende Galaxy Book4 Ultra, Book4 Pro e Book4 Pro 360 - è la serie di PC più intelligente di Samsung. La serie è dotata di un nuovo processore Intel Core Ultra 9 che combina in un unico pacchetto un'unità di elaborazione centrale (CPU) più veloce, un'unità di elaborazione grafica (GPU) più performante e una novità, una Neural Processing Unit (NPU). Insieme al programma Intel AI PC Acceleration, il primo del settore, che comprende più di 100 fornitori indipendenti di software (ISV), il nuovo processore consente nuove ed interessanti funzionalità AI e contribuisce ad aumentare la produttività della serie Galaxy Book4.

All’evento “World of Samsung” Samsung ha presentato la linea di televisori e audio 2024, che comprende il televisore Neo QLED 8K e il nuovo MICRO LED, in grado di offrire un’esperienza di visione di livello superiore per tutti gli utenti.

Grazie al processore più innovativo di Samsung, l'NQ8 AI Gen 3, il potente e intelligente Neo QLED 8K offre una qualità dell'immagine senza pari. Il processore Gen3 è dotato di un motore AI on-device (NPU) due volte più veloce del processore Gen2 precedentemente utilizzato e si tratta del processore Samsung più veloce in assoluto, con una qualità delle immagini che porta l'utente più vicino che mai ai contenuti. Per gli appassionati di sport, l'AI Motion Enhancer Pro risolve i problemi comuni dello streaming di partite ad alta risoluzione limitando così la distorsione del pallone. Il sistema rileva automaticamente il tipo di sport e applica il modello di rilevamento del pallone più adatto utilizzando la tecnologia AI deep learning.

Al “World of Samsung” presentata anche la tecnologia innovativa MICRO LED trasparente. Si tratta di un'evoluzione della tecnologia display, che fonde design estetico e innovazione tecnologica, non solo fornendo una qualità d'immagine realistica, ma anche integrandosi con le tecnologie future per fornire possibilità illimitate nelle esperienze di utilizzo dei display trasparenti. Inoltre, il MICRO LED trasparente di Samsung offre una luminosità superiore, un innovativo design privo di cornice e una trasparenza senza pari grazie a una vasta area di apertura di ciascun pixel, che migliora la nitidezza dei contenuti pur mantenendo la visibilità degli oggetti del mondo reale dietro lo schermo.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita