Samsung al MWC 2024 con i nuovi prodotti e servizi firmati Galaxy AI

Samsung Electronics presenta le nuove esperienze mobile offerte da Galaxy AI al Mobile World Congress 2024. I visitatori dello stand Samsung sperimenteranno in prima persona la Galaxy AI su tutti i prodotti Galaxy, specialmente sulla serie Galaxy S24 che apre la strada a una nuova era per l'AI mobile. Galaxy AI sarà inoltre ampliata a tutta la gamma di prodotti Samsung, per una produttività più avanzata con la serie Galaxy Book4, e per il monitoraggio intelligente della salute con la serie Galaxy Watch6 e Galaxy Ring, che sarà mostrato al pubblico per la prima volta in questa occasione.

"I nostri ultimi prodotti e le innovazioni Galaxy sono in grado di sfruttare la potenza dell'AI mobile per dare agli utenti l’opportunità di esplorare nuove possibilità nella loro quotidianità", ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. "Al MWC di quest'anno siamo entusiasti di presentare la Galaxy AI in tutto il nostro portafoglio prodotti, in primis sulla serie Galaxy S24, per dimostrare quanto questi dispositivi siano potenti e in grado di garantire un futuro migliore, più intelligente e connesso".

Allo stand Samsung presenterà le funzioni AI della serie Galaxy S24 che migliorano la comunicazione e la creatività dell'utente e che prendono vita nei contesti quotidiani. Tra queste ci sono funzioni come Traduzione Live, alimentata dall'intelligenza artificiale del dispositivo, che consente di tradurre in tempo reale le telefonate in modo bidirezionale, eliminando le barriere linguistiche. Cerchia e cerca con Google consente, invece, una ricerca rapida e semplice, più intuitiva, per fare nuove scoperte con un semplice gesto. Ci sarà anche Assistente Note, che semplifica e organizza testi complessi, e Modifica Generativa, che permette all'utente di ridimensionare o riposizionare liberamente i soggetti all'interno delle foto per una maggiore libertà creativa.

Samsung ha anche allestito uno spazio dove i visitatori potranno testare le potenti prestazioni delle fotocamere della serie Galaxy S24. Nell'area, che riproduce la penombra di una sala da concerto, è possibile scattare foto ravvicinate di piccoli oggetti posizionati su un palcoscenico e apprezzare così le capacità di Nightography della serie Galaxy S24, potenziata per essere più precisa in condizioni di scarsa illuminazione grazie al ProVisual Engine basato sull'AI di Galaxy.

Le funzionalità Galaxy AI saranno presto estese ai modelli Galaxy esistenti, tra cui le serie Galaxy Z Fold5, Z Flip5 e Tab S9, nonché le serie Galaxy S23 e S23 FE. Samsung offre anche la possibilità di sperimentare in prima persona una produttività più avanzata grazie alla presenza della serie Galaxy Book4, che sarà disponibile a livello globale a partire dal 26 febbraio. Presso lo stand Samsung le funzionalità di connettività dei dispositivi Galaxy permetteranno di scoprire come gli utenti possono migliorare la produttività in maniera semplice, per esempio trasferendo e modificando facilmente foto e video tra Galaxy S24, Galaxy Book4 e Galaxy Tab S9.

Samsung presenterà al MWC la sua linea di dispositivi intelligenti per la salute, per offrire agli utenti opzioni per il suo monitoraggio ancora più personalizzate e senza soluzione di continuità, grazie alla potenza trasformativa dell'intelligenza artificiale, disponibile su un numero sempre maggiore di dispositivi. Parte di questo ecosistema, Galaxy Ring viene presentato come il nuovo dispositivo per la salute che rende più semplice sentirsi bene ogni giorno, supportando una vita più consapevole e sana attraverso una piattaforma digitale dedicata al benessere ancora più connessa, Samsung Health.

In questa occasione Samsung presenterà anche le funzioni di monitoraggio intelligente per la salute. Per esempio, Il mio punteggio di vitalità offre informazioni personalizzate sulla salute basate su diversi parametri, tra cui il sonno, l'attività, la frequenza cardiaca e la sua variabilità, mentre Booster Card aiuta a rendere ogni giorno più salutare tracciando obiettivi predefiniti e fornendo informazioni utili all’utente. I visitatori potranno vedere i vantaggi di queste funzioni sulla serie Galaxy Watch6 abbinata al Galaxy S24, prima della disponibilità al pubblico prevista per la fine dell'anno.

Sfruttando l'ecosistema SmartThings, Samsung mostra come la casa possa essere trasformata in un ambiente più sano e sostenibile. È possibile, ad esempio, controllare le luci connesse al sistema SmartThings per spegnerle e accenderle automaticamente per un sonno più ottimale o impostare degli avvisi per ricordarsi di assumere i farmaci. Inoltre, consente all'utente di tenere traccia degli esercizi e di misurare la frequenza cardiaca e le calorie bruciate in tempo reale mentre sta seguendo un video di allenamento sul televisore collegato, il tutto nello stesso momento.

