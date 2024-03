ZTE presenta LinkPro Wi-Fi 7

ZTE ha recentemente presentato il test sulle prestazioni del gateway domestico Wi-Fi 7 in occasione del MWC di Barcellona 2024. In assenza di interferenze, le prestazioni dell'intero sistema superano i 14 Gbps, il che consente di aumentare la velocità del Wi-Fi domestico, di supportare facilmente l'elevata larghezza di banda e la bassa latenza di nuove applicazioni come VR/AR, 4K/8K e l'home edge computing e di migliorare l'esperienza della rete domestica.

Come primo ONT XGS-PON BE19000 Wi-Fi 7 a tre frequenze del settore, il gateway domestico Wi-Fi 7 LinkPro ZXHN F8748Q, flagship di ZTE, supporta la NPU indipendente a otto core e l'inoltro hardware a 20 Gbps. Con 12 flussi spaziali integrati, l'F8748Q introduce diverse tecnologie chiave come 4096-QAM, 320MHz di larghezza di banda e MLO, e integra in profondità software e hardware grazie a una forte collaborazione con i principali produttori di chip, in modo che la velocità complessiva del sistema superi i 14Gbps nel test, offrendo agli utenti un’esperienza wireless migliore per la casa.

Con una forte esperienza tecnica maturata nel campo del Wi-Fi, ZTE partecipa attivamente e promuove la formulazione degli standard Wi-Fi e il processo di sviluppo dei prodotti. L'Azienda ha presentato più di 370 proposte al gruppo di lavoro sugli standard Wi-Fi, ha ricoperto la presidenza del gruppo di lavoro sul PHY del Wi-Fi 6 e ha fornito importanti contributi in ambito di caratteristiche chiave come l'MLO del Wi-Fi 7 e la bassa latenza. Inoltre, ZTE sta attualmente partecipando ai lavori sullo standard Wi-Fi 8, aumentando gli investimenti nell'affidabilità della WLAN e incrementando le innovazioni tecnologiche.

In termini di prodotti, ZTE è sempre stata impegnata nell'innovazione e ha lanciato il primo prototipo al mondo di 50G PON + Wi-Fi 7 ONT, il primo XGS-PON Wi-Fi 7 ONT, il primo prodotto Wi-Fi 7 FTTR e l'unica soluzione Wi-Fi7 FTTR del settore che supporta il Triple-play domestico.

ZTE sta fornendo nuovi prodotti CPE Wi-Fi 7 ai clienti di Spagna, Italia, Turchia e Giappone e continuerà a collaborare con gli operatori di tutto il mondo per innovare le reti e i servizi domestici e offrire agli utenti esperienze di rete più veloci e intelligenti.

