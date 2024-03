Samsung presenta la seconda stagione del podcast “LA VOCE della tua generazione”

Per il secondo anno consecutivo, Samsung Electronics Italia aiuta i giovani ad affrontare il tema del benessere psicologico e annuncia la nuova edizione di La VOCE della tua Generazione, un racconto della GenZ fatto direttamente dai suoi protagonisti, attraverso l’uso della loro stessa voce. Da oggi sono infatti disponibili i 3 nuovi episodi del podcast e una playlist di 4 canzoni, completamente pensati, scritti e realizzati da 18 giovani voci selezionate su tutto il territorio italiano su oltre 8.000 candidature. Suddivisi in due gruppi di lavoro – 12 podcaster e 6 cantanti – il gruppo di ragazzi si è fatto portavoce di un’intera generazione, mettendo in luce incertezze, paure, bisogni ma anche messaggi positivi di speranza e fiducia nel futuro.

Nato in collaborazione con il Comune di Milano nell’ambito delle iniziative del Patto per il Lavoro, il podcast ha permesso ai giovani selezionati di acquisire alcune competenze tecniche nei nuovi media e al tempo stesso di rafforzare la consapevolezza del loro potenziale creativo. Cresce infatti il disagio tra giovani nel nostro Paese che impatta negativamente sul loro benessere psico-fisico: secondo uno studio recente, 6 giovani su 10 tra gli 11 e i 19 anni soffre di disagio dovuto proprio al contesto in cui vivono (Report Skuola.net e dell’Associazione Nazionale Di.Te.) il 29% si dichiara incline all’ansia e il 10% manifesta un peggioramento della propria salute mentale da dopo la pandemia (Fonte: GWI GenZ Report). Secondo il Censis (Fonte: Report Generazione post pandemia: bisogni e aspettative dei giovani italiani nel post Covid), inoltre, è cambiata la visione del futuro del 62% dei giovani in Italia. Solo il 22% si ritiene ottimista e ritiene che il futuro sarà migliore.

Giovani provenienti da tutta Italia, da diversi contesti geografici, economici e sociali hanno quindi avuto, grazie al sostegno di Samsung e di esperti, il coraggio di raccontarsi in prima persona, di condividere diari segreti e pensieri, racconti che passano attraverso la sofferenza, i loro timori, ma anche grandi o piccole conquiste; testimonianze di crisi ancora in corso, ma anche di crisi superate, talvolta da soli, talvolta grazie ad incontri inaspettati. La VOCE della tua Generazione è un messaggio forte e senza filtri che i giovani mandano agli adulti, genitori e insegnanti in primis, per invitarli all’ascolto e al confronto costruttivo, per essere concretamente vicini.

Compagni speciali di questo percorso, l’attore e cantante Matteo Paolillo e il content creator e presentatore Gabriele Vagnato, che hanno affiancato i ragazzi nella fase creativa, aiutandoli a dare forma alle loro storie ed emozioni, e che sono presenti nel podcast attraverso le loro testimonianze sui temi emersi durante gli incontri con i giovani podcaster.

