Trimestrale Oracle: cloud infrastrutturale sempre in crescita, trainato dalla domanda di capacità per la AI

Oracle ha annunciato i risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024. I ricavi trimestrali totali sono aumentati del +7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (NB anche calcolati a valuta costante), raggiungendo i 13,3 miliardi di dollari. I ricavi dei servizi cloud e del supporto alle licenze sono aumentati del +12% (del +11% a valuta costante), a 10 miliardi di dollari. I ricavi delle licenze cloud e on-premise sono diminuiti del -3% (anche a valuta costante), attestandosi a 1,3 miliardi di dollari.

L'utile operativo GAAP del terzo trimestre è stato di 3,8 miliardi di dollari. L'utile operativo non GAAP è stato di 5,8 miliardi di dollari, con un aumento del +12% (anche a valuta costante). Il margine operativo GAAP è stato del 28% e quello non-GAAP del 44%. L'utile netto GAAP è stato di 2,4 miliardi di dollari. L'utile netto non GAAP è stato di 4 miliardi di dollari, con un aumento del +18% (anche a valuta costante). L'utile per azione GAAP del terzo trimestre è stato di 0,85 dollari, mentre l'utile per azione non-GAAP è stato di 1,41 dollari, con un aumento del +16% (anche a valuta costante).

I ricavi differiti a breve termine sono stati di 8,9 miliardi di dollari. Negli ultimi 12 mesi, il flusso di cassa operativo è stato di 18,2 miliardi di dollari, mentre il flusso di cassa disponibile di 12,3 miliardi di dollari.

"I nuovi grandi contratti per l'infrastruttura cloud firmati nel terzo trimestre hanno fatto salire il totale delle Remaining Performance Obligations (RPO) di Oracle del +29% a oltre 80 miliardi di dollari, un record assoluto", ha dichiarato Safra Catz, CEO di Oracle. "Ci aspettiamo di continuare a ottenere contratti di grandi dimensioni che prevedono capacità di infrastruttura cloud, perché la domanda per la nostra infrastruttura AI di seconda generazione (Gen2 AI) supera notevolmente l'offerta, nonostante il fatto che stiamo aprendo nuovi datacenter cloud ed espandendo molto, molto rapidamente quelli esistenti. Contiamo che il 43% dei nostri attuali 80 miliardi di dollari di Remaining Performance Obligations saranno convertiti in ricavi nei prossimi quattro trimestri e che il nostro business nel cloud infrastrutturale Gen2 si manterrà in una fase di iper-crescita (+53% nel terzo trimestre) per il prossimo futuro".

