Altair SimSolid trasforma la simulazione per l'industria elettronica

Altair ha annunciato la prossima release di Altair SimSolid per l'elettronica, portando un'esplorazione di scenari multi-fisici innovativa, veloce, semplice e precisa per l'elettronica, dagli integrati alle schede circuitali e fino al design completo del sistema.

Altair SimSolid ha rivoluzionato l'analisi convenzionale nella sua capacità di predire con precisione problemi strutturali complessi con una velocità fulminea, eliminando al contempo la complessità e le laboriose ore di modellazione. Grazie alla sua tecnologia le due attività più dispendiose in termini di tempo e richiedenti competenze specifiche, quali semplificazione delle geometrie e creazione della mesh, non sono più necessarie. È quindi in grado di fornire risultati in pochi secondi o minuti – fino a 25 volte più velocemente rispetto ai tradizionali solutori agli elementi finiti – gestendo agevolmente assiemi complessi.

Essendo stato già utilizzato con successo nei settori Aerospace e Automotive, dove tipicamente si incontrano problematiche associate a grandi strutture, Altair SimSolid è pronto a giocare un ruolo significativo nel mercato dell'elettronica. La release iniziale, prevista nel secondo trimestre del 2024, supporterà l'analisi strutturale e termica per PCB e IC, con un'analisi elettromagnetica completa prevista per le release future.

Il mercato della simulazione sta sempre più cercando di sfruttare la tecnologia AI per sviluppare reti neurali addestrate dalla fisica. Le capacità senza eguali di Altair SimSolid nel modellare, simulare rapidamente e con precisione sistemi elettronici complessi diventerà essenziale per addestrare velocemente ed economicamente grandi modelli.

Simulazione elettromagnetica semplificata – nessuna mesh necessaria

Il percorso dalla progettazione circuitale assistita da computer (ECAD) alla simulazione è storicamente stato costellato dagli ostacoli della generazione della mesh – un passaggio necessario ma che richiede molto tempo, che ritarda le scelte decisionali e allunga i tempi di progetto. La tecnologia meshless di Altair SimSolid permetterà di affrontare analisi complesse come l'integrità del segnale (SI), l'integrità dell'alimentazione (PI) e la compatibilità/interferenza elettromagnetica (EMC/EMI), rendendo le simulazioni elettromagnetiche più accessibili ed efficienti. Il flusso di lavoro dalla progettazione circuitale alla simulazione darà agli utenti la possibilità di superare i convenzionali limiti di modellazione, scalando senza ostacoli dai metri ai nanometri, garantendo che ogni dettaglio sia reso perfettamente. Ciò si tradurrà in una riduzione dei tempi per ottenere i risultati e nella capacità di risolvere problemi elettromagnetici ancora più complessi, permettendo agli ingegneri di raggiungere livelli di accuratezza superiore nella fase di progettazione.

Una suite di simulazione completa

L'avanzamento di Altair SimSolid verso l'inclusione del mondo elettromagnetico, mostra la visione di Altair di un ambiente di simulazione multidisciplinare e completo. Questa evoluzione non solo stabilisce un nuovo standard rispetto ai sistemi tradizionali basati sugli elementi finiti, ma promette anche un futuro in cui i problemi termici, strutturali ed elettromagnetici si potranno affrontare all'interno di un’unica piattaforma basata su tecnologia meshless, consentendo analisi su variazioni di design rapide e precise.

