SMS per il business: Skebby presenta la sua “Messaggioteca”

Skebby, la piattaforma italiana che offre servizi professionali di mobile marketing, rende disponibile la Messaggioteca, una nuova risorsa gratuita per coloro che desiderano inviare SMS in ambito business.

Skebby ha, infatti, creato una libreria con numerosi modelli di testo, divisi per tipologia, che consentono di semplificare e accelerare notevolmente i tempi, oltre a garantire la massima efficacia dei messaggi, in quanto frutto della lunga esperienza dell’azienda nel mondo della comunicazione mobile.

La Messaggioteca è ben strutturata e consente di scegliere tra diversi modelli di SMS per ciascuna delle categorie presenti, che vanno dai messaggi per aggiornamenti sullo stato dell’ordine a quelli per il recupero dei carrelli abbandonati, da attività di up-sell e cross-sell ai programmi fedeltà, dalla comunicazione interna ad alert per la sicurezza e molto altro.

Grazie ai loro elevatissimi tassi di apertura e alla possibilità di raggiungere in maniera pressoché istantanea tutti i telefoni e non solo gli smartphone, gli SMS sono oggi, infatti, molto utilizzati dalle aziende in tutte quelle situazioni in cui sia importante raggiungere il destinatario rapidamente e con la ragionevole certezza che il messaggio sarà letto.

“La nostra Messaggioteca vuole essere uno strumento utile per tutti coloro che si avvalgono degli SMS per inviare messaggi di varia natura in ambito business”, ha commentato Domitilla Cortelletti, Marketing Manager di Skebby.it, che ha proseguito: “Una volta individuato il testo più adatto in base ai propri obiettivi, infatti, sarà sufficiente copiarlo e incollarlo per essere già pronti a mandare i propri messaggi. Tramite la piattaforma Skebby è poi possibile inviarli in completa autonomia, beneficiando di reportistica avanzata e numerose funzionalità aggiuntive, come la personalizzazione del mittente, l’invio di messaggi singoli o multipli, la notifica di ricezione e molto altro ancora”, ha concluso Cortelletti.

