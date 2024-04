Arriva l’app di Zia Sofia: la prima chef creata dall’AI che esplora le tradizioni culinarie italiane

Da quando ha fatto il suo debutto su Instagram, Zia Sofia, guidata dalla creatività dell’intelligenza artificiale, ha catturato l'attenzione e la curiosità di un vasto pubblico con il suo tour virtuale #ziasofiaintour, un viaggio affascinante attraverso le regioni italiane, che racconta il territorio attraverso la reinterpretazione dei piatti della tradizione, arricchiti dall'innovazione tecnologica.

Con l'uscita dell'APP, disponibile gratuitamente sia per gli utenti Android che iOS, Zia Sofia aggiunge uno sviluppo interessante al suo progetto. Gli utenti ora possono interagire direttamente con la chef attraverso distinti modelli di intelligenza artificiale opportunamente pensati per soddisfare varie richieste.

Tra i modelli disponibili, sarà possibile richiedere alla chef virtuale ricette e consigli per una cucina di tipo gourmet oppure ricette più semplici e veloci.

Inoltre, un ulteriore modello di intelligenza artificiale sarà in grado di rispondere a richieste su consigli e ricette salutari che uniscono il gusto delizioso con una migliore consapevolezza nutrizionale.

Attraverso una combinazione di tradizione culinaria italiana e avanzate tecnologie dell'IA, Zia Sofia si pone come una guida affidabile e creativa nel mondo della cucina contemporanea.

Con Zia Sofia, l'obiettivo non è solo quello di offrire un'esperienza culinaria straordinaria, ma anche di creare uno strumento pratico e accessibile per tutti.

Questo ambizioso progetto, sviluppato dalla startup innovativa Cogit AI, specializzata in soluzioni e progetti basati sull'intelligenza artificiale con sede a Reggio Emilia, non pone in alcun modo il problema della “sostituibilità” della creatività umana. Piuttosto, Zia Sofia è uno strumento a supporto di chef professionisti e amatoriali, persone comuni che vogliono sperimentare in cucina.

Oltre a trasformare il modo in cui concepiamo la cucina, Zia Sofia apre nuovi orizzonti nella comunicazione sui social, dimostrando il potenziale dell'intelligenza artificiale nel plasmare e arricchire le nostre esperienze quotidiane.

