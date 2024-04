Pokémon GO: importanti aggiornamenti in arrivo

Nel corso del prossimo mese, gli Allenatori di tutto il mondo riscopriranno l'avventura di Pokémon GO con nuovi e importanti aggiornamenti, tra cui effetti visivi migliorati e GO Snapshot potenziati.

Gli Allenatori presto potranno sperimentare tante novità legate all'esperienza utente e alla visual art del gioco, tra cui una mappa completamente rinnovata, le schermate degli incontri e delle battaglie e tanto altro ancora, il tutto adattato e modificato in base alla propria posizione.

Dalle foreste lussureggianti alle frenetiche città, dalle spiagge tropicali alle montagne più aspre, gli Allenatori potranno immergersi nei diversi paesaggi di Pokémon GO, scoprendo Pokémon inaspettati durante i loro viaggi attraverso gli ambienti più vari.

Anche le opzioni di personalizzazione dell'avatar e lo store saranno soggetti ad alcuni importanti aggiornamenti, per consentire agli Allenatori di esprimersi in modi nuovi e significativi. Infine, gli Allenatori che amano scattare foto con GO Snapshot potranno includere fino a tre Pokémon in una singola foto per uno scatto di gruppo perfetto.

