SAP inaugura il suo primo Customer Experience Centre dedicato all’AI

SAP Labs France, la filiale di SAP dedicata alle attività di ricerca e sviluppo (R&S) dell’azienda, ha annunciato l’inaugurazione del nuovo Customer Experience Centre dedicato all’Intelligenza Artificiale (AI) a Sophia Antipolis, vicino a Nizza. L’innovativo Centro rappresenta un passo importante nel continuo impegno di SAP nel promuovere l’innovazione e l’eccellenza tecnologica.

Situato nel cuore di Sophia Antipolis, uno dei più grandi parchi tecnologici d'Europa, nella sede storica dei SAP Labs France, il nuovo Centro offrirà un’esperienza coinvolgente ai clienti SAP, che potranno scoprire e sperimentare le opportunità offerte dall’uso dell’AI.

Attraverso percorsi interattivi, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in diverse applicazioni concrete dell’AI in campi diversi come l’arte, la cybersecurity, l’AI responsabile o la transizione energetica. Potranno inoltre provare Joule il nuovo copilot di AI generativa di SAP in linguaggio naturale, che rivoluziona e semplifica l’esperienza d’uso di tutti i sistemi SAP e delle loro estensioni, agendo da vero e proprio acceleratore di innovazione.

Presente a Sophia Antipolis dal 1998, il SAP Labs France è profondamente radicato nella comunità locale e sostiene lo sviluppo tecnologico della regione. Con 450 dipendenti dedicati a progetti di R&S su nuovi modelli di business, transizione energetica, AI responsabile, cybersecurity e servizi di assistenza avanzata ai clienti, SAP Labs France è membro fondatore del consorzio ICAIR, dedicato alla condivisione delle migliori pratiche in materia di AI, e sostiene l’Istituto Interdisciplinare per l'Intelligenza Artificiale 3IA fin dalla sua nascita. La creazione di questo nuovo Centro presso la sede di Sophia Antipolis è in linea con gli impegni e le competenze sviluppate da SAP nella regione.

