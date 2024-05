Microsoft presenta la prima edizione del Responsible AI Transparency Report

Microsoft ha pubblicato la prima edizione del Responsible AI Transparency Report nel quale vengono condivise le pratiche di Microsoft maturate nel campo dell’AI responsabile e i valori fondamentali che guidano le scelte dell’azienda nell’implementazione delle soluzioni di AI generativa.

Il report offre una panoramica dettagliata del processo di sviluppo delle soluzioni di AI generativa e della gestione dei rischi. Inoltre, presenta casi di studio che illustrano l'applicazione dei principi di Microsoft e il supporto offerto ai clienti nell'utilizzo responsabile dell'AI.

Di seguito alcuni punti chiave del report:

È stato creato un nuovo approccio per governare le pubblicazioni di AI generativa, che si basa sul Responsible AI Standard e il National Institute of Standards and Technology’s AI Risk Management Framework di Microsoft. Questo approccio richiede ai team di mappare, misurare e gestire i rischi per le applicazioni generative durante tutto il loro ciclo di sviluppo

Microsoft ha lanciato 30 strumenti di AI responsabile che includono più di 100 funzionalità per supportare lo sviluppo responsabile dell'AI da parte dei clienti.

Sono state pubblicate 33 Transparency Note dal 2019 per fornire ai clienti informazioni dettagliate sui servizi offerti da piattaforme come Azure OpenAI Service.

Microsoft continua a migliorare le proprie pratiche partecipando a diverse attività multi-stakeholder all’interno dell'ecosistema più ampio dell'AI responsabile, tra cui il Frontier Model Forum, the Partnership on AI, MITRE, e il National Institute of Standards and Technology.

Microsoft supporta iniziative di ricerca sull'AI come il National AI Research Resource e finanzia programmi quali Accelerating Foundation Models Research e AI & Society Fellows. I 24 Microsoft Research AI & Society Fellows rappresentano paesi in Nord America, Africa Orientale, Australia, Asia ed Europa.

Nel secondo semestre del 2023, Microsoft ha ampliato la propria community di AI responsabile da 350 membri a oltre 400 membri, con un aumento del 16,6%.