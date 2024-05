Vodafone e Nokia completano con successo la sperimentazione Open RAN in Italia

Nokia e Vodafone hanno annunciato di aver completato con successo la sperimentazione Open RAN sulla Rete di Accesso Radio 5G in Italia come parte della strategia di Vodafone di diffondere l'Open RAN in Europa. Durata tre mesi, la sperimentazione si è svolta sui siti radio 5G di Arcisate e Sernio, alle pendici delle Alpi nel Nord Italia, collegate alla rete Core 5G dei testing center di Vodafone a Milano.

Funzionalità e prestazioni – Nokia e Vodafone collaborano da tempo per dare impulso alla diffusione dell’Open RAN, in ottica di maggiore flessibilità nello sviluppo delle reti mobili. Durante la sperimentazione Open RAN sulla rete live di Vodafone Italia sono state confermate le potenzialità della soluzione Open RAN che garantisce funzionalità e prestazioni in linea con reti radio tradizionali attualmente in uso, come velocità di download fino a 1,1 Gbit/s e di upload fino a 160 Mbps. Risultati incoraggianti sono stati raggiunti anche in termini di latenza.

La tecnologia – Per la sperimentazione sono stati usati gli apparati radio ad alta capacità AirScale Massive MIMO di Nokia e la prima implementazione del software Open RAN di Nokia in esecuzione su server hardware general Purpose (Commercial-off-the-shelf- COTS) di Dell ed utilizzando l'infrastruttura cloud di Red Hat. La sperimentazione comprende anche il nuovo sistema di gestione della rete radio MantaRay di Nokia, per una visione consolidata della rete ed un miglior monitoraggio e gestione del traffico.

La sperimentazione ha inoltre evidenziato la maturità dell'approccio Open RAN, progettato per offrire agli operatori di telefonia mobile e alle imprese una maggiore flessibilità nella costruzione di reti multi-vendor. La possibilità di combinare software e hardware di fornitori diversi è alla base della Open RAN ed è fondamentale per promuovere l'innovazione e la resilienza della supply chain.

L’Open RAN per Vodafone – Una piattaforma così concepita consentirà a un maggior numero di fornitori di software e hardware indipendenti, start-up e aziende locali di partecipare alla sfida utilizzando API (Application Programming Interface) aperte, stimolando l'innovazione e la competitività dell'Europa, incrementando al contempo l’autonomia digitale e la resilienza della catena di approvvigionamento.

Vodafone ha l’ambizione di avere il 30% delle sue stazioni Radio base basate su tecnologia Open RAN in Europa entro il 2030, sulla base dell'implementazione di siti Open RAN di Vodafone nel Regno Unito e in Romania. L’auspicio è che questo approccio possa favorire l’adozione su larga scala di soluzioni di disaggregazione tra hardware e software e l’automazione, e promuovere uno sviluppo più agile e veloce delle reti grazie ad un più ampio e ricco ecosistema.

