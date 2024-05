Cooler Master annuncia il nuovo case per PC ad alte prestazioni, il MasterBox 600

Cooler Master ha annunciato il lancio del suo più recente case per PC, il MasterBox 600. Disponibile in elegante nero o in immacolato bianco, questo prodotto non è solo un case, ma una vera rivoluzione nella costruzione dei PC.

Progettato pensando sia ai costruttori principianti sia agli appassionati più esperti, il MasterBox 600 combina una serie di caratteristiche tecniche avanzate con un design intuitivo che semplifica il montaggio e ottimizza le prestazioni. Queste innovazioni non solo facilitano la personalizzazione del PC, ma offrono anche una soluzione versatile e capace di adattarsi alle esigenze crescenti degli utenti nel tempo.



Caratteristiche Principali:



Gestione Superiore dei Cavi: Grazie al design innovativo che offre tra i 33 e i 35 mm di spazio dietro il vassoio della scheda madre, la gestione dei cavi è semplificata, migliorando l'accessibilità e l'ordine interno.

Opzioni di Raffreddamento Avanzate: Il case può ospitare fino a sette ventole da 120mm e radiatori fino a 420mm, garantendo che il sistema mantenga temperature ottimali anche sotto sforzo intenso.

Pannello Design del Pannello Frontale in Fine Mesh: Questo design non solo esteticamente gradevole ma anche funzionale garantisce un flusso d'aria eccezionale, permettendo ai componenti di operare a temperature ideali.

Flessibilità di Archiviazione: Con una gabbia per HDD completamente rimovibile e supporto per molteplici configurazioni SSD, il MasterBox 600 offre ampie opzioni per la configurazione della memoria.

Flusso d'aria ottimizzato: Il MasterBox 600 è equipaggiato con tre ventole SickleFlow da 140mm e una ventola CF da 120mm. Questa configurazione non solo assicura una temperatura interna ottimale ma aggiunge anche un elemento visivo distintivo al design del case.

Spazio per aggiornamenti: Progettato per essere resistente nel tempo, il MasterBox 600 supporta una GPU fino a 410mm, un dissipatore per CPU fino a 170mm e numerose ventole e radiatori. Questo design garantisce che il case possa essere aggiornato con le ultime novità tecnologiche, offrendo una soluzione duratura per gli utenti più esigenti.

Il MasterBox 600 rappresenta un passo significativo verso una nuova era della costruzione di PC, permettendo a ogni individuo di assemblare un sistema che rispecchia le proprie esigenze e aspirazioni, tutto sotto il marchio di Cooler Master.

A partire dalla fine di Maggio 2024, gli appassionati potranno acquistare il Masterbox 600 attraverso la rete di rivenditori autorizzati Cooler Master in tutta Italia, ad un prezzo consigliato al pubblico di 127 euro IVA inclusa.

