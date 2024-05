Apple, nel secondo trimestre i servizi hanno registrato un nuovo record di fatturato

Apple ha presentato i risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2024, che si è chiuso il 30 marzo 2024. L’azienda ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 90,8 miliardi di dollari, in calo del 4 percento rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 1,53 dollari.

“Apple annuncia un fatturato di 90,8 miliardi di dollari per il trimestre di marzo, tra cui un record assoluto nel fatturato dei servizi” ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Durante il trimestre abbiamo vissuto l'entusiasmo di lanciare Apple Vision Pro e di mostrare al mondo il potenziale che lo spatial computing rende possibile. Guardiamo avanti con entusiasmo alla presentazione di prodotto la prossima settimana e all’incredibile Worldwide Developers Conference del prossimo mese. Come sempre, lavoriamo per offrire alle persone i migliori prodotti e servizi, e lo facciamo tenendo fede ai valori fondamentali che ci guidano.”

“Grazie a livelli molto elevati di soddisfazione e fedeltà dei clienti, la nostra base installata di dispositivi attivi ha raggiunto un nuovo massimo storico per tutti i prodotti e in tutti i segmenti geografici, e le nostre performance aziendali hanno registrato un nuovo record di utile per azione per il trimestre di marzo”, ha dichiarato Luca Maestri, CFO di Apple. “Data la nostra fiducia nel futuro di Apple e il valore che vediamo nelle nostre azioni, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato un ulteriore riacquisto di azioni per 110 miliardi di dollari. Inoltre, il nostro dividendo trimestrale è cresciuto per il dodicesimo anno di fila.”

Il Consiglio di Amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo cash di 0,25 dollari per azione ordinaria dell’Azienda, con un aumento del 4%. Il dividendo è pagabile il 16 maggio 2024 agli azionisti che risultano registrati alla chiusura delle attività il 13 maggio 2024. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre autorizzato un ulteriore programma per riacquistare fino a 110 miliardi di dollari di azioni ordinarie dell’Azienda.

