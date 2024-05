ASUS X Festival: le offerte di ASUS in attesa di scoprire ROG Ally X

In occasione dell’imminente evento di presentazione di ROG Ally X, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha organizzato il ROG X Festival, una serie di offerte esclusive che includono gamepad, auricolari, monitor, router, Supporto Storage Esterno e abbigliamento fino al 9 giugno. Ecco una selezione dei dispositivi acquistabili:

ASUS ROG RAIKIRI e RAIKIRI PRO – i controller evoluti

Il ROG Raikiri è il gamepad di ASUS che con le sue opzioni di personalizzazione complete, tra cui la sensibilità e la curva di risposta, è perfetto per giocare su PC, laptop o sulla console. Mentre il modello PRO è pensato per assecondare la voglia di personalizzazione di tutti gli utenti. Infatti, è possibile customizzarlo con animazioni, visualizzare gli indicatori di stato e cambiare i profili sul display OLED integrato. Il Raikiri Pro è dotato, inoltre, di una connettività tri-mode versatile. Sono disponibili il modello classico a €89.99, mentre il modello pro a €129.99.

ASUS ROG Cetra TW e ROG Cetra TW SpeedNova – gli auricolari con audio cristallino

ROG Cetra True Wireless: Le ASUS ROG Cetra sono dotate di tecnologia ANC ibrida e connessione Bluetooth a bassa latenza. Gli equalizzatori e i driver ASUS Essence da 10 mm appositamente sintonizzati garantiscono audio di altissima qualità. Inoltre, permettono fino a 27 ore di ascolto.

ROG Cetra True Wireless SpeedNova: Pensate per i videogiocatori più esigenti, grazie alla tecnologia wireless ROG SpeedNova garantiscono una bassissima latenza e una connessione affidabile, sia tramite Bluetooth che wireless 2,4 Ghz. La qualità del suono è eccezionale, con audio ad alta risoluzione e microfoni AI a conduzione ossea per una comunicazione cristallina.

Le ROG CETRA TRUE WIRELESS sono in promozione durante il ROG X FESTIVAL a 74,99€, mentre il modello ROG CETRA TWS SPEEDNOVA è disponibile al prezzo di 129,99€.

ZenScreen MB16QHG – il monitor per lavorare in comodità

È un monitor portatile da 16 pollici con display IPS WQXGA (2560 x 1600) e frequenza di aggiornamento SmoothMotion a 120 Hz. Il suo profilo ultrasottile e il design leggero garantiscono una portabilità senza pari, rendendolo il display secondario ideale per estendere lo spazio di lavoro di un monitor su due display e aumentare la produttività, in particolare per chi ha necessità di lavorare da casa o mentre viaggia. È disponibile in sconto a €299.

ASUS TUF Gaming VG279Q1A – il monitor gaming super veloce

È il Gaming Monitor da 27 pollici Full HD con frequenza di aggiornamento ultraveloce a 165Hz, progettato per i giocatori professionisti e per un gioco coinvolgente. Il pannello IPS da 27 pollici Full HD (1920 X 1080) offre immagini mozzafiato da tutte le angolazioni con ampi angoli di visione a 178 gradi, garantendo una distorsione minima e uno spostamento del colore anche quando si guarda da posizioni estreme. È disponibile al prezzo scontato di €175.

