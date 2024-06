Computex 2024: Qualcomm svela la serie Snapdragon X e i PC Copilot+

Durante Computex 2024, il Presidente e CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, è salito sul palco per celebrare e rivelare ciò che i consumatori e le aziende possono aspettarsi in termini di produttività, creatività e intrattenimento da una nuova categoria di PC, i PC Copilot+, ad oggi alimentata esclusivamente dalle piattaforme Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus.

“Il PC è rinato. I PC Copilot+ alimentati da Snapdragon X Elite sono i PC Windows più veloci e intelligenti mai costruiti, dotati di intelligenza artificiale integrata in tutto il sistema e in grado di garantire una durata della batteria di più giorni”, ha dichiarato Amon. “Sono grato ai partner che si sono uniti a me sul palco oggi per celebrare questo passaggio di settore che pone i PC Windows Copilot+ con Snapdragon all'avanguardia dell'innovazione tecnologica. Insieme, stiamo ridefinendo l'esperienza del personal computing, consentendo agli sviluppatori di creare in modo efficiente applicazioni per questa nuova generazione di dispositivi.”

Costruita da zero, Amon ha sottolineato come la NPU della serie Snapdragon X sia un elemento chiave di differenziazione e il motivo per cui le prestazioni dei PC alimentati dalla serie Snapdragon X sono superiori, rendendo possibili le esperienze Copilot+. L'esternalizzazione dei carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale da CPU e GPU alla NPU aumenta significativamente le prestazioni e consente un notevole risparmio energetico.

Con queste premesse, Amon ha dichiarato che Qualcomm Technologies sta restituendo la leadership delle prestazioni all'ecosistema dei PC Windows con la propria NPU che offre le più alte prestazioni NPU per watt per i computer portatili, fino a 2,6 volte rispetto a M3 e fino a 5,4 volte rispetto a Core Ultra 71.

Amon è andato oltre l'hardware per sottolineare gli strumenti di sviluppo di Qualcomm Technologies, leader nel settore, per la creazione di applicazioni AI di nuova generazione. Il Qualcomm AI Hub consente agli sviluppatori di implementare in 5 minuti un modello su dispositivi alimentati da piattaforme Snapdragon, siano essi propri o provenienti dalla crescente collezione di modelli AI pre-ottimizzati e pronti all'uso offerti da Qualcomm Technologies. Il nuovo Snapdragon Dev Kit per Windows fornisce la piattaforma hardware ideale per questi sviluppatori, con un chipset Snapdragon X Elite accelerato e un form factor popolare e adattabile.

