TCL fa il suo ingresso nei 131 negozi e nel canale e-commerce di MediaWorld

TCL, sponsor delle Nazionali di calcio Italiane FIGC e secondo brand al mondo per i TV ha intrapreso una nuova strategia di distribuzione, che da oggi lo vedrà presente in tutti i punti vendita italiani MediaWorld.

Fondata nel 1981, TCL si impegna nel proporre soluzioni avanzate per un mondo sempre più connesso e votato all’innovazione e all’avanguardia. Questo desiderio si riflette anche nella missione dell’azienda di essere sempre più vicina ai propri utenti, per proporre le ultime scoperte in ambito display ed entertainment. È da queste premesse che la recente partnership con MediaWorld prende forma: grazie a questo nuovo accordo, tutta la linea di TV del brand sarà da oggi disponibile in vendita presso i canali offline e online del più noto brand di distribuzione per l’elettronica di consumo.

In occasione di questo importante traguardo, TCL ha previsto una promo di lancio per i suoi iconici modelli delle serie C65 e P65. La serie TCL C65 ha conquistato il cuore di moltissimi spettatori, con pannello 4K QLED e audio Onkyo 2.1 Dolby Atmos con subwoofer integrato. Inoltre, grazie al supporto per tutti i formati HDR, tra cui HDR10+ e Dolby Vision, è possibile apprezzare al meglio film, giochi o eventi sportivi in HDR. Per coloro che invece cercano un comfort visivo accompagnato da un prezzo accessibile, i TV P65 uniscono 4K HDR, miglioramento dinamico dei colori e Motion Clarity per garantire una qualità dell'immagine HDR nitida e fluida.

