Sony integra TeamViewer nei display professionali BRAVIA

TeamViewer ha annunciato l'integrazione della propria tecnologia nei display professionali BRAVIA di Sony. Questa implementazione strategica è stata progettata per migliorare le funzionalità di manutenzione e di assistenza tecnica per i display professionali utilizzati in ambienti complessi come ristoranti, centri commerciali e aeroporti.

L'integrazione consente un accesso da remoto non presidiato e sicuro ai display professionali BRAVIA, permettendo a system integrator e fornitori di servizi di garantire assistenza immediata, riducendo al minimo i tempi di inattività e i costi di assistenza. Sviluppata in collaborazione con Sony, la nuova soluzione integrata consente il controllo completo dei display in modalità “Customer” e anche “Pro”, un aspetto fondamentale per i service provider. La funzionalità di accesso sicuro da remoto può essere facilmente implementata attraverso un pacchetto applicativo proprietario di Sony abbinato a funzionalità ‘always-on’ per garantire connessioni veloci e affidabili.

