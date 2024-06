Ericsson Mobility Report: 5,6 miliardi di abbonamenti al 5G entro il 2029

La nuova edizione dell’ Ericsson Mobility Report rilasciata a giugno 2024 evidenzia la crescita continua del 5G in tutto il mondo, con un incremento delle offerte di connettività evoluta (Stand Alone) e della copertura del 5G Midband.

Per la fine del 2029 nel mondo ci saranno 5,6 miliardi di abbonamenti 5G, che rappresenteranno il 60% di tutti gli abbonamenti 5G esistenti; il traffico mobile aumenterà con un 20% di crescita attesa anno su anno, e la popolazione mondiale (al di fuori della Cina) coperta dal 5G raddoppierà, passando dal 40% di fine 2023 all’80% di fine 2029.

In termini di evoluzione dell’offerta, il report evidenzia uno sviluppo della copertura del 5G in banda media, che a fine 2023 era arrivata al 35% della popolazione mondiale (al di fuori della Cina). 50 dei circa 300 operatori che offrono servizi 5G nel mondo hanno lanciato il 5G Standalone (5G SA).

Inoltre, l’Ericsson Mobility Report evidenzia che la connettività FWA (Fixed Wireless Access) sta diventando un caso d’uso rilevante per l’implementazione del 5G da parte degli operatori telco di tutto il mondo, con una rilevante crescita nell’ultimo anno degli attori che offrono il servizio e lo usano per formulare offerte differenziate in base alla velocità di connessione con 5G FWA.

Questi e altri dati sono presenti nell’edizione 2024 dell’Ericsson (NASDAQ: ERIC) Mobility Report, che come di consueto include tutte le più recenti previsioni per il settore, con analisi di dettaglio relative a diverse regioni del mondo, e la descrizione di casi concreti di applicazioni realizzate da alcuni clienti dell’azienda.

Fredrik Jejdling, Executive Vice President and Head of Networks, di Ericsson, dichiara: ”L’Ericsson Mobility Report appena rilasciato mostra che c’è una continua, forte crescita degli abbonamenti 5G. I casi d’uso più importanti sono i servizi evoluti di connettività in banda larga mobile e il Fixed Wireless Access, e in questo caso vi sono segnali che evidenziano come le capacità del 5G stiamo influenzando la formulazione delle offerte FWA da parte degli operatori. Il report evidenzia anche la necessità di aumentare l’implementazione della tecnologia 5G Standalone, per realizzare il pieno potenziale del 5G”.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita