NIKON lancia il NIKKOR Z 35mm f/1.4 l'obiettivo compatto per la street photography a pieno formato

Nital ha presentato il nuovo NIKKOR Z 35mm f/1.4. Compatto, luminoso e nitido, questo obiettivo a lunghezza focale fissa a pieno formato è sempre pronto a catturare ogni momento. Ideale per la street photography, per i reportage di viaggio o gli eventi, questa nuova lente è perfetta anche per le riprese video. Sia i fotografi che i videomaker ne apprezzeranno, sicuramente, l’incredibile versatilità al servizio di riprese molto creative con la luce naturale, e l'eccezionale trasportabilità.

Pochi obiettivi sono versatili come il nuovo NIKKOR Z 35mm f/1.4, che è anche il primo obiettivo Z di Nikon a vantare un'apertura f/1.4 che permette di ottenere riprese eccellenti anche con poca luce disponibile. I fotografi e videomaker che lavoreranno con quest’ottica all’apertura massima di f/1.4 saranno premiati con un morbido effetto bokeh, ideale per realizzare immagini creative di ambienti e ritratti dove il soggetto emerge perfettamente dallo sfondo. Le scene in situazioni di scarsa illuminazione possono essere catturate con straordinaria chiarezza e nitidezza e i tempi di posa veloci possono essere utilizzati per congelare l'azione senza sacrificare la luminosità.





Sia che tu voglia realizzare delle composizioni visive oppure narrare delle storie, la street photography sfrutta l'inaspettato e l'obiettivo NIKKOR Z 35mm f/1.4 è preparato per catturare l'istante esattamente in cui accade. Il suo autofocus è sempre rapido a reagire, è fluido e stabile e una ristretta distanza di messa a fuoco di soli 27cm permette di avvicinarsi e riempire il fotogramma con scatti nitidi e dettagli intriganti o di registrare video in spazi ristretti. Inoltre, questo nuovo prodotto vanta una struttura leggera con sigillatura accurata che rappresenta un vantaggio per tutti coloro che desiderano andare oltre ed esplorare ciò che sta dietro l'angolo successivo, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

