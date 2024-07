Schneider Electric ha presentato il primo gruppo di continuità al mondo progettato per i gamer

Schneider Electric progettato un nuovo UPS, con un design elegante e una tecnologia all'avanguardia, per proteggere le apparecchiature di gioco dalle interruzioni di corrente e garantire la connessione e l’alimentazione, anche in caso di picchi di corrente e guasti.

APC Back-UPS Pro Gaming è il primo UPS progettato specificamente per i gamer, gli streamer e gli influencer, offre una protezione ininterrotta dell'alimentazione, anche quando la rete elettrica è instabile, mantenendo i PC con GPU, le principali console, gli streamer e i gamer connessi, indipendentemente dalle interruzioni di corrente.

Per offrire una protezione robusta, l'UPS APC Back-UPS Pro Gaming è dotato di batterie di backup a onda sinusoidale, che erogano la corrente elettrica ideale per il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici sensibili e dall'AVR (Automatic Voltage Regulation) contribuendo a proteggere dagli sbalzi di alimentazione che possono provocare guasti e buffering e per prolungare la durata di vita delle apparecchiature di gioco.

APC Back-UPS Pro Gaming è inoltre dotato di un display pensato per essere visibile da ogni angolazione, che fornisce lo stato di carica residua della batteria dell'UPS e dettagli su sovratensioni, cali, interruzioni di corrente, evidenziando al contempo gli eventuali difetti di cablaggio all’interno di un edificio.





Caratteristiche di APC Back-UPS Pro Gaming:

Display circolare. Quando l'UPS è alimentato dalla batteria di backup, il sistema richiama l’attenzione con un suono segnalando sul display il tempo di batteria rimanente.

Inclinazione di 160 gradi. APC ha fatto in modo che il display fosse inclinato di 160 gradi, in modo da essere visibile da quasi tutte le angolazioni.

Illuminazione funzionale. Quando l'UPS rileva un'anomalia di alimentazione, come sovratensioni, cali di tensione e persino guasti al cablaggio, lo segnala con una luce pulsante.

Sei uscite di backup della batteria. Completa di protezione contro le sovratensioni, l'unità alimenta istantaneamente i dispositivi elettronici sensibili, come Xbox, PlayStation, PC, TV o router/modem, durante un'interruzione di corrente.

Quattro prese aggiuntive per la sola sovracorrente, progettate per proteggere da sbalzi di tensione e "spegnimenti bruschi" che possono danneggiare in modo permanente le apparecchiature.

Tre porte USB anteriori, per ricaricare dispositivi come cuffie da gioco e telefoni cellulari.

Design personalizzato. Disponibile in due opzioni di colore: Arctic (BGM1500) e Midnight (BGM1500B), entrambi con 12 luci LED RGB personalizzabili per adattarsi alla configurazione di gioco dell'utente.

L’utilizzo dell’UPS APC Back-UPS Pro Gaming, consente inoltre ai gamer professionisti e amatoriali e ai social influencer di avere:

Protezione costante: una batteria di backup protegge le console di gioco da più di sette tipi diversi di interruzioni di corrente.

Connessione sicura: il sistema continua a fornire protezione elettrica a un router e/o a un modem.

Continuità delle attività online: se l'alimentazione viene interrotta o persa durante una partita, APC Back-UPS™ Pro Gaming consente ai giocatori di continuare a giocare.

APC Back-UPS Pro Gaming UPS e APC Back-UPS Connect sono disponibili per l'acquisto a partire da € 71,99.

