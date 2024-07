Nexi e Amazon Italia: nuova partnership per i pagamenti con Bancomat Pay

Nexi ha siglato una nuova partnership con Amazon Italia grazie alla quale i clienti di Amazon.it potranno pagare i propri acquisti anche tramite Bancomat Pay.

Nexi, dunque, diventa technical provider di Amazon Italia, mettendo la propria piattaforma tecnologica a disposizione della versione italiana del più noto sito di e-commerce al mondo. L’accordo consentirà ai clienti di Amazon.it di ampliare la possibilità di scelta al momento del checkout, garantendo loro un ulteriore metodo di pagamento comodo, semplice e sicuro.

“L’accordo con Amazon testimonia, ancora una volta, come la scala internazionale e la forte presenza locale di Nexi la rendano la scelta ideale per player globali che hanno la necessità di avere partner con un solido posizionamento nei mercati locali - commenta Filippo Signoretti, Merchant Solutions Director di Nexi Italia – La nostra tecnologia best in class e le nostre competenze specialistiche ci consentono di collaborare con successo con i più importanti player internazionali in tutti i Paesi Europei in cui operiamo, mettendo a loro disposizione i migliori servizi e le migliori soluzioni di pagamento digitale”.

