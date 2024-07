Nikon Italia sigla partnership con Mizuno Italia per la content creation

Nikon Italia e Mizuno Italia hanno annunciato una nuova partnership strategica che unirà due brand leader nei rispettivi settori per una collaborazione innovativa, dinamica, vicina alle nuovissime generazioni. Questa alleanza rappresenta una sinergia perfetta tra l'eccellenza tecnologica e la passione per le prestazioni sportive. Il termine “passione” acquisisce così un carattere distintivo ed unico per queste due aziende giapponesi.

Nikon, sinonimo di qualità e innovazione nel campo della fotografia e dell'ottica, e Mizuno, marchio rinomato per la sua dedizione alla creazione di prodotti sportivi all'avanguardia, condividono valori fondamentali come l'impegno per la perfezione, la continua ricerca dell'innovazione e una forte attenzione alla soddisfazione del cliente. Entrambi i brand si distinguono per la loro capacità di unire tradizione e modernità, offrendo ai propri utenti esperienze uniche e coinvolgenti.

Nell'ambito di questa partnership, Nikon Italia fornirà a Mizuno Italia un supporto completo nella creazione di contenuti per i social media, mettendo a disposizione il meglio della sua attrezzatura e coinvolgendo i propri content creator di talento. Grazie alla collaborazione con Nikon, Mizuno potrà contare su contenuti di qualità e assistenza dedicata, in grado di esaltare le caratteristiche tecniche e il design innovativo dei suoi prodotti sportivi.

La creatività dei content creator di Nikon, unita alla superiorità tecnologica delle attrezzature Nikon, consentirà a Mizuno di raggiungere un pubblico più ampio e di coinvolgere maggiormente la propria community. Attraverso immagini e video accattivanti e di grande impatto visivo, i valori di eccellenza e performance di Mizuno saranno comunicati in modo efficace e coinvolgente.

Inoltre, Mizuno vestirà la rosa dei Nikon Creators, fotografi e videomakers di Nikon, con un KIT dedicato e brandizzato, i quali attraverso i propri social media racconteranno il dietro le quinte di questa partnership tanto attesa.

