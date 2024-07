Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 portano Galaxy AI a livelli mai raggiunti prima

Samsung Electronics, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked tenuto a Parigi, ha annunciato i nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, insieme ai Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro.

All'inizio di quest'anno Samsung ha introdotto l'era dell'intelligenza artificiale mobile affidandosi alla potenza di Galaxy AI. Con la presentazione dell’innovativa serie Galaxy Z, Samsung inaugura un nuovo capitolo di Galaxy AI che si avvale del formato pieghevole più versatile e flessibile che consente una gamma di esperienze in mobilità uniche.

L'innovazione continua di Samsung per i dispositivi pieghevoli ha creato la serie Galaxy Z più sottile e leggera di sempre, ottimizzata per l’utilizzo in mobilità. Il design elegante, caratterizzato da una simmetria perfetta e bordi piatti, si unisce alle nuove dimensioni dello schermo esterno di Z Fold6, offrendo un'esperienza di visione più naturale e intuitiva. Oltre alla raffinatezza del design, la nuova serie Galaxy Z è progettata per offrire ancor più resistenza, assicurando agli utenti una maggiore tranquillità. La struttura della cerniera a doppio binario è ulteriormente supportata da un bordo pieghevole rinforzato, che distribuisce meglio l’urto generato da impatti esterni. L'ultima serie Z è inoltre estremamente resistente, grazie all’ Armor Aluminium e al Corning Gorilla Glass Victus 2.

Sia Galaxy Z Fold6 che Z Flip6 sono dotati della piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy, il processore mobile Snapdragon più avanzato di sempre, che combina le migliori prestazioni di CPU, GPU e NPU. Il processore è ottimizzato per l'elaborazione AI e offre una grafica migliorata insieme a prestazioni complessive potenziate. Il sistema di raffreddamento aggiornato massimizza le performance con una camera di vapore più grande su Z Fold6, introdotta ora per la prima volta in assoluto anche su Z Flip.

Galaxy Z Fold6 offre una serie di funzionalità e strumenti potenziati dall'AI che ottimizzano l’utilizzo del grande schermo e incrementano significativamente la produttività.

Assistente Note su Samsung Notes offre la possibilità di usufruire, in maniera facile e veloce, di traduzioni, riassunti e formattazione automatica per gli appunti delle riunioni. Inoltre, una nuova funzione di trascrizione incorporata consente la riproduzione per iscritto, la traduzione e il riassunto delle registrazioni vocali direttamente in Note. I testi nei file PDF possono essere tradotti e sovrapposti perfettamente quando si apre il file tramite la funzione di traduzione in sovrimpressione PDF in Notes. La nuova funzionalità Compositore della tastiera Samsung genera testo suggerito in base a semplici parole chiave per e-mail e app di social media come Gmail e Instagram. Per i social media in particolare, Compositore crea un testo che riflette il tono dell’utente grazie all’analisi dei post precedenti. Inoltre, la S Pen consente di accedere a comandi rapidi per attivare alcune funzioni, semplicemente passando il pennino sullo schermo del dispositivo. La Selezione intelligente espande ulteriormente l'esperienza della S Pen suggerendo funzioni utili come la traduzione, l'aggiunta di note e la nuovissima Bozza su immagine. Quando si esegue semplicemente uno schizzo o un disegno sullo schermo, Bozza su immagine genererà diverse opzioni per la creazione di un'immagine.

Galaxy Z Fold6 consente all’utente di migliorare il modo in cui lavora, gioca e rimane informato grazie alla partnership di lunga data di Samsung con Google. L'ultima app Google Gemini è completamente integrata nella nuova serie Z, e fornisce un assistente personale basato sull'intelligenza artificiale direttamente sullo smartphone. Semplicemente scorrendo l'angolo dello schermo o pronunciando "Ehi Google", è possibile visualizzare l’icona di Gemini e ottenere aiuto per la scrittura, l'apprendimento o la pianificazione delle attività. Gemini è integrato con diverse app Google, consentendo in questo modo all’utente di semplificare, per esempio, l'organizzazione di un itinerario di viaggio, grazie alla ricezione in tempo reale di informazioni sulle prenotazioni di voli e hotel, suggerendo la visita a monumenti famosi e i percorsi migliori per arrivarci utilizzando Google Maps. Se l’utente desidera informazioni dettagliate su un video musicale K-pop mentre guarda YouTube sul grande schermo di Z Fold6, può porre la domanda direttamente a Gemini nello schermo diviso multi-finestra. Se l’utente volesse sapere chi è esattamente l'artista nel video, può semplicemente toccare a lungo il pulsante Home e cerchia, evidenziare o toccare lo schermo e Cerchia e Cerca offrirà risultati di ricerca immediati.

Galaxy AI ha anche migliorato la comunicazione senza barriere su Z Fold6. Massimizzando il suo esclusivo form factor a doppio schermo, Interprete è dotato di una nuova modalità di conversazione che consente a entrambe le parti di visualizzare comodamente le traduzioni sullo schermo principale e sul display esterno per interazioni più naturali. Offre anche una traduzione unidirezionale, in modo da facilitare la comprensione durante le lezioni o qualsiasi altro tipo di presentazione. Traduzione Live, che traduce le telefonate direttamente sul dispositivo in tempo reale, viene ora esteso oltre l'app di chiamata nativa di Samsung ad alcune popolari app di terze parti.

Dallo scatto della foto all'editing fino alla visualizzazione, ProVisual Engine, basato sull'intelligenza artificiale di Galaxy Z Fold6, porta la creatività a un livello superiore. L'esperienza di editing avanzata con Assistente Foto sul grande schermo aiuta a creare in maniera semplice contenuti di livello professionale. Studio ritratti crea una varietà di stili di ritratto diversi, come cartoni animati o acquerelli, per aumentare ulteriormente le possibilità creative. Per avere una visione ancora più dettagliata, Slow-mo istantaneo permette di rallentare istantaneamente un video generando fotogrammi aggiuntivi e mantenendo un'esperienza visiva fluida. Inoltre, è possibile salvare i nuovi contenuti o condividerli direttamente con amici e familiari.

Galaxy Z Fold6 consente non solo di creare contenuti, ma consente all’utente di fruirne al meglio delle possibilità. Galaxy Z Fold6 offre un'esperienza di gioco migliorata, grazie al suo potente chipset e alla camera di vapore 1,6 volte più grande dando la possibilità di giocare più a lungo, pur mantenendo intatte le prestazioni. La grafica vivida e realistica è supportata dal Ray Tracing e prende vita su uno schermo da 7,6 pollici che offre un display più luminoso fino a 2.600 nit per offrire giochi più coinvolgenti.

Galaxy Z Flip6 non è solo ottimizzato per l’utilizzo in movimento, ma offre anche una serie di nuove funzionalità di personalizzazione e creatività per poter vivere al meglio ogni momento.

La Flex Window Super AMOLED da 3,4 pollici è stata migliorata ancora una volta, consentendo funzioni assistite dall'intelligenza artificiale senza dover aprire il dispositivo. Per comunicare in tutta semplicità anche in movimento, è possibile rispondere ai messaggi con Risposte suggerite, funzione che analizza gli ultimi messaggi per suggerire una risposta personalizzata e una comunicazione rapida. Con Galaxy AI, è possibile ottenere il massimo dal dispositivo tascabile e molte di queste comode funzionalità sono presenti anche su Flex Window. Flex Window, ad esempio, fornisce l'accesso agli aggiornamenti e alle notifiche di Samsung Health e consente di selezionare il brano successivo che si desidera ascoltare sul widget musicale. Inoltre, offre più widget che mai e consente di controllare le informazioni da più widget contemporaneamente.

Non sarebbe un Flip se non mettesse a disposizione dell’utente tante opzioni di personalizzazione del dispositivo. Con Ambiente foto, una funzionalità potenziata dall'intelligenza artificiale, uno sfondo può cambiare in tempo reale, in base all'ora e al tempo. È anche possibile creare facilmente un'immagine coordinata e armoniosa con le opzioni di disposizione dello schermo suggerite attraverso l'analisi dello sfondo, ad esempio, spostando l'orologio o modificando il colore del bordo per far risaltare l'immagine di sfondo.

La creatività va anche oltre Flex Window. FlexCam continua a offrire l'esperienza più versatile della fotocamera e sblocca nuove opzioni creative. Con il nuovo Zoom automatico, FlexCam trova automaticamente l'inquadratura migliore per lo scatto rilevando il soggetto e ingrandendo e rimpicciolendo prima di apportare le modifiche necessarie il tutto garantendo un’esperienza completamente a mani libere.

I nuovi sensori grandangolare da 50 MP e ultragrandangolare da 12 MP offrono un'esperienza di fotocamera migliorata con dettagli chiari e nitidi nelle immagini. Il nuovo sensore da 50 MP supporta lo zoom ottico 2x per foto prive di rumore: al contempo zoom AI garantisce un'esperienza di scatto avanzata con zoom fino a 10x. La Nightography, potenziata con la funzione video HDR consente di catturare video più brillanti, anche in condizioni di scarsa illuminazione, interfacciandosi anche con le app social più diffuse. La modalità notturna è ora disponibile in-app su Instagram Story, così adesso è possibile scattare foto straordinarie di notte e pubblicarle direttamente nella Story direttamente dall'app.

È possibile utilizzare tutte le funzionalità creative e personalizzabili di Z Flip6 senza doversi preoccupare della durata della batteria, grazie a un tempo di utilizzo maggiore reso possibile dall'ottimizzazione hardware e software.

Galaxy Z Fold6 e Flip6 sono protetti da Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza multilivello di Samsung Galaxy creata per salvaguardare le informazioni critiche e proteggersi dalle vulnerabilità con hardware end-to-end, rilevamento delle minacce in tempo reale e protezione collaborativa. Nell'era dell'intelligenza artificiale, l'impegno di Samsung nell’offrire la possibilità di scegliere le impostazioni del dispositivo è più forte che mai, motivo per cui l’utente ha il pieno controllo sull’utilizzo dei dati per migliorare le esperienze AI attraverso le impostazioni di Galaxy AI. Come ulteriore livello di sicurezza, la protezione avanzata dei dati offre la crittografia end-to-end quando si esegue il backup, la sincronizzazione o il ripristino dei dati con Samsung Cloud. La nuova serie Galaxy Z è inoltre supportata dall'ampio elenco di funzionalità di sicurezza e privacy di Samsung, tra cui Knox Vault, Dashboard per la sicurezza e la privacy, Blocco automatico, passkey, Wi-Fi protetto, Quick Share e Modalità Manutenzione.

L'ultima serie Galaxy Z rappresenta un passo importante nell'impegno di Samsung nel promuovere il design circolare utilizzando una più ampia varietà di minerali riciclati, tra cui vetro riciclato, alluminio, plastica, cobalto ed elementi rari in un numero ancora maggiore di componenti. Per la prima volta, Galaxy Z Fold6 e Flip6 sono dotati di componenti che incorporano oro e rame riciclati. Samsung ha reinventato non solo il modo in cui il prodotto stesso è progettato, ma anche il modo in cui è confezionato. Un esempio è una scatola da imballaggio realizzata con materiale cartaceo riciclato al 100%. Galaxy Z Fold6 e Flip6 sono inoltre progettati pensando alla longevità, offrendo sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza in modo da poter godere della migliore esperienza Galaxy Foldable ancora più a lungo.

Con la potenza di Galaxy AI, la serie Galaxy Buds3 offre una nuova esperienza di comunicazione. Se si sta frequentando un corso in una lingua straniera, è possibile attivare Interprete in modalità Ascolto su Galaxy Z Fold6 o Flip6 con la serie Galaxy Buds3 collegata alle orecchie. Questa funzione permette, per esempio, di ascoltare la lezione tradotta direttamente attraverso gli auricolari, rimuovendo le barriere linguistiche. Inoltre, la semplice pronuncia di due parole tramite Comando vocale consente di controllare funzioni come la riproduzione o l'interruzione della musica senza toccare manualmente gli auricolari o il telefono. Il suono può anche essere ottimizzato in modo intelligente, indipendentemente da come vengono indossati i Galaxy Buds. I microfoni della serie Galaxy Buds3 analizzano il suono interno ed esterno in tempo reale per migliorare il suono e la qualità della cancellazione attiva del rumore (ANC) attraverso l’equalizzazione adattiva e l'ANC adattiva. E quando si ascolta la musica, gli auricolari Galaxy Buds3 Pro raccolgono e identificano costantemente il suono circostante per regolare automaticamente il livello ottimale di rumore e suono senza la regolazione manuale tramite il controllo disturbi adattivo, il rilevamento degli allarmi e il rilevamento vocale, il tutto per fornire maggiore comodità.

Realizzata attraverso la raccolta di una serie di dati statistici, la serie Galaxy Buds3 si presenta con un nuovo design che assicura una vestibilità ottimale. Il design a lama riflette l'identità iconica di Galaxy Buds e si rivolge ai consumatori più attenti allo stile, grazie a uno design ultra-elegante e moderno, completato dall’integrazione di Luci LED. Questo nuovo design consente un'esperienza fisica più intuitiva, permettendo di controllare il dispositivo semplicemente toccandolo o sfiorandolo, offrendo contemporaneamente comodità ed estetica. Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro offrono due opzioni di design. Galaxy Buds3 Pro è un modello con vestibilità in-ear per chi cerca un suono coinvolgente, mentre Galaxy Buds3 è un modello con vestibilità open-type per chi preferisce utilizzare il dispositivo in diverse situazioni per lungo tempo.

Per offrire un'esperienza audio premium, Galaxy Buds3 Pro sono dotati di hardware avanzato, tra cui altoparlanti a 2 vie migliorati con tweeter planare per una riproduzione sonora sofisticata e precisa ad alta gamma e doppi amplificatori per un'esperienza sonora cristallina in movimento. E ora, grazie all'audio di altissima qualità che supporta una frequenza di campionamento raddoppiata con codec SSC, è possibile ascoltare qualsiasi sorgente audio ad alta risoluzione come è stata concepita e godere di ogni suono e di dettagli superbi. Questo livello di qualità del suono si estende anche alle telefonate. Con un modello pre-addestrato basato sull'apprendimento automatico, la serie Galaxy Buds3 è ora in grado di ripristinare la voce originale dell'oratore in vari ambienti rumorosi, fornendo al contempo una chiamata ricca e naturale, simile alle chiamate di alta qualità degli smartphone, con la funzione di chiamata a banda superlarga.

Galaxy Z Fold6 è disponibile nei colori Silver Shadow, Pink e Navy, mentre Galaxy Z Flip6 è disponibile anche nelle opzioni di colore Silver Shadow, Yellow, Blue e Mint in modo da poter scegliere il colore più adatto al tuo stile. Oppure è possibile scegliere tra le tonalità in esclusiva su Samsung Shop Online e presso il Samsung Experience Store situato nel centro commerciale IL CENTRO di Arese”: Crafted Black e White per Galaxy Z Fold6, e Crafted Black, White e Peach per Galaxy Z Flip6.

La serie Galaxy Buds3 offre un design ultra-elegante, moderno e confortevole disponibile in due colori, Silver e White.

Galaxy Z Fold6 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €2.459

nella versione da 12 GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €2.219

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €2.099

Galaxy Z Flip6 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12 GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.399

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.279

Infine, acquistando con carta di credito o debito un Galaxy Z Fold6 o Galaxy Z Flip6 su Samsung.com dal 10 luglio 2024 al 23 luglio 2024 inclusi, in caso si voglia far valutare il proprio dispositivo usato, tra quelli selezionati, è possibile beneficiare direttamente a carrello della riduzione del prezzo di acquisto corrispondente al risultato della prevalutazione dell’usato.

Il prezzo consigliato di Galaxy Buds3 è 179€, mentre il prezzo consigliato per Galaxy Buds3 Pro è 249€.

