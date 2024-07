Esplorare Parigi come un parigino con la nuova App Visa Go

Visa, partner ufficiale per le tecnologie di pagamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, ha annunciato il lancio di Visa Go, applicazione progettata per mettere in contatto i visitatori con le attività commerciali locali, i luoghi e i contenuti interattivi di Parigi.

Disponibile negli store di Google e Apple, Visa Go è stata lanciata ufficialmente in Francia l’11 luglio, con una mostra a Parigi per cui Visa ha commissionato a sei artisti di tutto il mondo la creazione di opere d'arte che appariranno sui cartelloni pubblicitari di Parigi e di altre città ospitanti vicine, per celebrare i Giochi e dare visibilità al commercio locale.

Tra gli artisti figurano il principale street artist di Seine-Saint-Denis Marko 93 (Francia), lo street artist e attivista Swoon (USA), il pioniere dei graffiti JonOne (USA), l'artista parigina Olivia De Bona (Francia), il prolifico street artist Alex Senna (Brasile) e l'artista multidisciplinare Vexta (Australia).

L'app permette tra le altre cose di:

- Spendere come un parigino: Visitate i negozi indipendenti, dalle panetterie, ai caffè, alle gioiellerie, per assaporare il gusto autentico della Francia. Scaricate l'applicazione Visa Go una volta arrivati per scoprire oltre 700 attività locali in 7 città: Parigi, Saint-Denis, Versailles, Saint Quentin en Yvelines, Lille, Lione e Marsiglia.

- Esplorazioni a piedi: Molte zone di Parigi sono a misura di pedone. Scoprite le gemme nascoste girando per la città; potete trovare offerte e sconti utilizzando la mappa interattiva di Visa Go.

- Arte & Cultura: Parigi è nota per la sua cultura, dai quartieri artistici ad alcuni dei musei più famosi del mondo. Per i Giochi, Visa ha collaborato con sei artisti, tra cui JonOne e Marko93, creando murales in giro per la città: assicuratevi di tenere gli occhi aperti e di utilizzare l'app Visa Go per scansionare ogni opera d'arte e scoprirne di più.

- Preparati in anticipo: Spendere in un Paese straniero può essere scoraggiante, sia per la barriera linguistica che per il cambio di valuta. L'app Visa Go contiene articoli utili che forniscono consigli per facilitare il viaggio e tenere al sicuro il proprio denaro, tra cui la scoperta di come sfruttare al meglio la propria carta Visa e la guida alle spese in Francia. I visitatori possono anche scaricare l'app Allyz - fornita dal Partner Assicurativo Ufficiale Mondiale del Movimento Olimpico - per ricevere consigli di viaggio sicuri e semplici, dagli avvisi di sicurezza specifici per ogni località ai check-up sanitari.

