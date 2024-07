OnePlus OnePlus lancia lo smartphone OnePlus Nord 4

OnePlus ha lanciato OnePlus Nord 4, l'unico smartphone con la scocca interamente in metallo nell'era del 5G.

OnePlus ha riportato in auge un design di smartphone ormai perduto, introducendo una serie di innovazioni tecnologiche. Grazie al suo spirito "Never Settle", OnePlus ha superato le vecchie regole secondo cui sarebbe stato impossibile creare uno smartphone 5G con la scocca interamente in metallo a causa della presenza di molteplici antenne. Dalla costruzione di antenne del 50% più piccole ma con la stessa efficienza, alla creazione di una colorazione composta da 28.000 tagli nano-laser, OnePlus Nord 4 è davvero un telefono fuori dagli schemi.

Oltre al design innovativo, OnePlus Nord 4 è dotato di un hardware di alto livello con il processore Snapdragon 7+ Gen 3, con fino a 16GB di RAM e 512GB di memoria. Contiene anche una fotocamera principale con sensore Sony da 50 megapixel e una batteria da 5.500 mAh, la più grande mai utilizzata in un telefono della linea Nord. La batteria è inoltre dotata della tecnologia SUPERVOOC da 100 W, il che significa che può passare dall'1 al 100% in soli 28 minuti e offrire cinque ore di visione Netflix con una ricarica di soli cinque minuti.

OnePlus Nord 4 è disponibile in tre accattivanti colorazioni, note come Nordtones. Il primo Nordtone è Obsidian Midnight, un classico colore grigio piombo spazzolato, scuro e discreto che trasmette forza e durevolezza. Il secondo Nordtone è una variante argento opaca chiamata Mercurial Silver, che presenta un design inciso al laser 2D realizzato con più di 28.000 colpi laser di precisione. L'ultimo Nordtone, Oasis Green, è stato presentato in anteprima durante l'evento e presenta una doppia combinazione di colori unica, che lo rende vibrante e colorato e pensato per catturare l'attenzione.

Il OnePlus Nord 4 sarà disponibile in Europa al prezzo consigliato di 499,00 € nella versione da 12+256 GB di RAM e 599,00 € nella versione da 16+512 GB di RAM su OnePlus.com e nei principali rivenditori di telefonia, nelle tre colorazioni Obsidian Midnight, Mercurial Silver e Oasis. Le vendite del OnePlus Nord 4 inizieranno l'8 agosto, con i preordini già attivi su OnePlus.com.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita