Apple presenta HomePod mini color mezzanotte

Apple ha presentato HomePod mini color mezzanotte, realizzato con tessuto a rete riciclato al 100%. Alto solo 8,43 cm, HomePod mini occupa pochissimo spazio ma offre un suono potente. Con uno speciale tessuto a rete esterno, senza cuciture, che lascia passare il suono e una superficie touch retroilluminata nella parte superiore, che arriva fino ai bordi, HomePod mini vanta un bellissimo design che si adatta a qualsiasi spazio. HomePod mini color mezzanotte sarà disponibile a partire da mercoledì 17 luglio e va ad arricchire la gamma già esistente di colori decisi: giallo, arancione, blu e bianco.

HomePod mini permette di ascoltare gli oltre 100 milioni di brani nel catalogo di Apple Music e di godersi un suono ricco e avvolgente da un solo altoparlante, da una coppia stereo e usando l’audio multiroom. Per dare una marcia in più all’intrattenimento, è anche possibile usare lo smart speaker per creare una coinvolgente esperienza home theater con Apple TV 4K. Con Siri, l’utente può accedere a un ampio catalogo musicale e cercare musica per artista, canzone, testo, decennio, genere, atmosfera o attività.

Grazie all’intelligenza di Siri, HomePod mini offre anche modi pratici per gestire le attività quotidiane e controllare la casa smart. L’utente può creare automazioni di domotica, ricevere notifiche quando viene rilevato un allarme di fumo o monossido di carbonio in casa, controllare la temperatura e l’umidità in una stanza e usare Interfono per inviare un messaggio in tutte le stanze. Il tutto usando solo la voce.

HomePod mini color mezzanotte può essere ordinato al prezzo di € 109 su apple.com e nell’app Apple Store.

