Altair è stata scelta come Partner del Samsung Advanced Foundry Ecosystem

Altair è stata selezionata come partner per l'automazione della progettazione elettronica (EDA) per il Samsung Advanced Foundry Ecosystem (SAFE).

Grazie a questa collaborazione, Altair e Samsung Electronics combineranno la tecnologia EDA completa di Altair con le capacità produttive di Samsung Foundry per creare un processo di progettazione e produzione di semiconduttori più innovativo ed efficiente.

Altair è stata selezionata come partner SAFE EDA per le sue capacità tecnologiche nel fornire diverse soluzioni per la progettazione e la verifica dei semiconduttori, compresi gli strumenti per il debug del silicio. Queste soluzioni vengono utilizzate per soddisfare e verificare vari requisiti di progettazione per i clienti Foundry, fornendo progettazione di chip, verifica di circuiti analogici, simulazione di processi produttivi e tecnologia di debug rapido.

Tra queste soluzioni c'è Altair FlowTracer, una piattaforma di visualizzazione per il flusso di progettazione di circuiti digitali che facilita l'identificazione e la risoluzione dei problemi per gli utenti che utilizzano librerie e process design kit (PDK) attraverso la visualizzazione. Inoltre, standardizza i complessi flussi di progettazione multi-struttura, consentendo una gestione efficiente dei processi di progettazione e verifica dei semiconduttori.

Nell'ambito della partnership, Altair intende inoltre offrire soluzioni integrate che comprendono la gestione delle risorse di calcolo ad alte prestazioni (HPC), la tecnologia di meta-scheduling basata sull'intelligenza artificiale e le soluzioni di analisi dei dati. Insieme, le due aziende mirano a migliorare la reattività del mercato e la competitività dello sviluppo dei prodotti per gestire rapidamente grandi quantità di dati.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita