Adobe: novità in arrivo per Illustrator e Photoshop

Adobe ha annunciato importanti innovazioni nelle app per la creatività e il design professionale Adobe Illustrator e Adobe Photoshop, che accelerano i flussi di lavoro quotidiani e offrono ai creativi un maggiore controllo. Dall'ideazione alla produzione, la recente versione di Illustrator apre la strada a modi nuovi cui i designer e gli illustratori professionisti possono dare vita alle loro idee in modo più semplice e rapido. Queste feature aiutano nella creazione, per esempio, di grafiche per i brand, come i loghi e le icone, il packaging dei prodotti, i materiali marketing, la creazione di modelli e altro ancora. L'ultima versione di Photoshop garantisce nuovi modi per ottimizzare i progetti e avviare la creazione di risorse per ottenere in modo più efficiente risultati professionali e personalizzati con colori e stili differenziati.

Illustrator introduce nuovi strumenti per accelerare i flussi di lavoro, come Generative Shape Fill (beta) che consente ai designer di aggiungere rapidamente vettori dettagliati alle forme, grazie all’inserimento di prompt testuali direttamente nella Contextual Taskbar (barra delle applicazioni contestuale). Generative Shape Fill si basa sull’ultimo modello vettoriale di Firefly (beta), progettato per supportare i creator a lavorare con maggiore velocità, potenza e precisione. Adobe ha presentato altre innovazioni in Illustrator, tra cui lo strumento Dimension Tool, Mockup (beta), la barra delle applicazioni contestuale Contextual Taskbar, Retype, strumenti di selezione migliorati, Text to Pattern (beta), Style Reference e altri miglioramenti del flusso di lavoro che fanno risparmiare tempo ai designer.

Photoshop introduce funzionalità smart per accelerare i principali flussi di lavoro creativi e semplificare le attività operative ricorrenti, grazie a strumenti come Selection Brush Tool, Adjustment Brush Tool e ai miglioramenti apportati a Type Tool e al Contextual Taskbar. Questi tool abilitano nuovi livelli di produttività, precisione e controllo per la selezione, la composizione, la regolazione delle immagini e il lavoro con i testi. Photoshop introduce anche nuovi modi di ideare e creare con Generate Image, basato su Adobe Firefly Image 3 Model.

“I creativi nel campo dell'illustrazione, del design, della fotografia e non solo, si affidano agli strumenti di Adobe per ottenere le funzionalità più innovative e massimizzare la produttività e accelerare i flussi di lavoro attraverso l'ideazione, la progettazione e la produzione”, ha dichiarato Ashley Still, senior vice president digital media di Adobe. “Le innovazioni di Adobe in Illustrator e Photoshop sono integrate direttamente nei flussi di lavoro dei designer, offrendo nuovi modi di creare e aiutandoli a lavorare più velocemente e a concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: disegnare, progettare e dare vita alle loro visioni creative.”

