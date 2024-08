Offerte operator attack: +52% GB inclusi e canone aumentato dell’11 % rispetto allo scorso anno

A luglio 2023, AGCM, in vista della nuova Legge della Concorrenza 2023, lanciò una proposta che prevedeva lo stop alle offerte operator attack, diventate molto diffuse nel corso degli ultimi anni sul mercato di telefonia mobile. Tale proposta prevedeva “l’obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza” ed è stata poi recepita dal DDL Concorrenza n. 214 del 30 dicembre 2023 a cui è seguita una modifica al Codice delle comunicazioni elettroniche.

Le modifiche normative nel corso degli ultimi 12 mesi, però, non hanno alterato in modo significativo le dinamiche del mercato di telefonia mobile. Ancora oggi, infatti, gli utenti, tra le offerte per portabilità del numero telefonico, possono ricevere anche proposte per le promozioni definite operator attack, attivabili portando la propria utenza da operatori selezionati.

Le caratteristiche di queste offerte non sono cambiate. Nella maggior parte dei casi, infatti, le tariffe operator attack sono disponibili con portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale. A proporre queste offerte sono gli operatori “storici” del mercato di telefonia mobile e i loro brand secondari che, complessivamente, hanno il 78,1% di quota di mercato (in base ai dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni N.2/2024 di AGCOM).

La nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it ha analizzato le opzioni disponibili sul mercato di telefonia per quanto riguarda le offerte operator attack, evidenziando le caratteristiche medie delle tariffe disponibili e a confrontando i dati ottenuti con le rilevazioni di luglio 2023, effettuate subito dopo l’annuncio da parte di AGCM.

Nel corso di 12 mesi, il prezzo medio delle offerte operator attack è leggermente aumentato mentre i Giga inclusi sono aumentati del +52% rendendo queste tariffe molto più convenienti.

Le offerte operator attack di luglio 2024 mettono a disposizione, in media, 208 GB di traffico dati al mese, oltre a minuti illimitati e a un pacchetto con 1.639 SMS. Il canone medio di queste offerte risulta essere pari a 8,99 euro al mese, attestandosi ben al di sotto della soglia psicologica dei 10 euro al mese che viene raggiunta o superata solo dal 20% delle tariffe che prevedono, come requisito per l’attivazione, la richiesta di portabilità da un operatore selezionato.

Nella maggior parte dei casi, quindi, le tariffe operator attack costano meno di 10 euro al mese. Limitando l’analisi alle offerte da meno di 10 euro al mese, inoltre, la tariffa operator attack “media” include 189 GB con un costo di 8,12 euro al mese. In ogni caso, le offerte operator attack continuano a essere un’alternativa molto interessante per gli utenti, che per trovare il pacchetto giusto possono essere anche spinti ad effettuare una “triangolazione”, cambiando operatore e scegliendone uno compatibile con la tariffa operator attack desiderata. Le offerte “non operator attack” disponibili in questo momento sul mercato prevedono una media di 150 GB a fronte di un canone di 9,41 euro al mese.

Lo scorso anno, a luglio 2023, le offerte operator attack garantivano, in media, la possibilità di sfruttare 137 GB al mese, con un canone medio di 8,08 euro al mese. Nel corso di 12 mesi, quindi, il mercato di telefonia mobile ha registrato una sostanziale evoluzione. Il canone medio delle offerte disponibili solo con portabilità da operatori selezionati è aumentato del +11% mentre i Giga inclusi sono aumentati del +52%. Le offerte di questo tipo, quindi, oggi propongono molti più Giga a fronte di un costo che continua a essere contenuto e al di sotto della soglia dei 10 euro al mese.

