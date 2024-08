OnePlus Open torna nella nuova variante di colore Crimson Shadow

OnePlus ha annunciato la OnePlus Open Apex Edition, l'ultimo modello della serie OnePlus Open, disponibile nella nuova variante di colore Crimson Shadow.

Il OnePlus Open Apex Edition incarna perfettamente la filosofia del brand per un design dall'“eleganza moderna”. La nuova variante di colore si ispira al classico rosso di OnePlus, rendendo omaggio all'Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition e integrando materiali di lusso come la pelle per un effetto di innegabile opulenza. La tonalità più scura, quasi velata, suggerisce un senso di mistero ed eleganza senza tempo. Semplice ma accattivante, il design incarna l'essenza del "Never Settle" e il rispetto di OnePlus per il capolavoro classico di Hasselblad.

Dotato di un retro in pelle vegana discreto ma premium, il telefono sfoggia un motivo a diamante e un tocco di arancione vibrante sull’Alert Slider, insieme a un abbagliante motivo CD riflettente sulla ghiera della fotocamera, incastonata in una splendida cupola di vetro. La Apex Edition offre una finitura degna del più prestigioso telefono pieghevole di OnePlus, trasmettendo energia e iconicità agli utenti.

Migliorando i 16GB di RAM e 256GB di ROM del OnePlus Open originale, il nuovo OnePlus Open Apex Edition offre 16GB di RAM LPDDR5X e un 1TB di ROM UFS 4.0. La RAM potenziata consente un multitasking estremamente fluido in ogni situazione, sia che si tratti di modificare documenti durante le riunioni, fare chiamate, giocare mentre si guardano tutorial su YouTube, leggere walkthrough su Chrome, o navigare su Reddit, tutto allo stesso tempo.

Grazie alla presenza di 1TB di ROM, è possibile memorizzare un'enorme libreria di foto, video, documenti e molto altro, senza preoccuparsi di esaurire lo spazio. Con una delle configurazioni RAM e ROM più avanzate disponibili su uno smartphone pieghevole, il OnePlus Open Apex Edition promette un'esperienza pieghevole di lusso, veloce e fluida, in grado di resistere alle prove del tempo.

OnePlus Open Apex Edition innalza gli standard di sicurezza e privacy per gli utenti grazie alla presenza di un chip di sicurezza indipendente, progettato per rafforzare le capacità di protezione del telefono. Questo chip offre uno stoccaggio indipendente e fisicamente isolato, garantendo una protezione esclusiva per file importanti e informazioni personali. Con difese aggiuntive contro attacchi dannosi, il OnePlus Open Apex Edition assicura che le informazioni più riservate rimangano al sicuro. Il chip di sicurezza indipendente è certificato CC EAL5+, mentre il chip di sicurezza NFC è certificato CC EAL6+ e EMVCo, offrendo un livello eccezionale di sicurezza.

OnePlus Open Apex Edition è progettato per elevare l'efficienza e l'esperienza fotografica degli utenti grazie alle avanzate funzionalità di modifica delle immagini tramite AI, come AI Eraser e AI Smart Cutout.

Il OnePlus Open Apex Edition combina poi l'esperienza distintiva Fast & Smooth di OnePlus con la 4ª Generazione di Hasselblad Camera for Fold, uno schermo piatto con piega minima, doppi display ProXDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, un avanzato sistema di intrattenimento spaziale 2-in-1, la piattaforma mobile di punta Snapdragon 8 Gen 2, la ricarica rapida 67W SUPERVOOC e OxygenOS 14.0 con Open Canvas rinnovato. Il tutto è racchiuso in un design pieghevole leggero e compatto, facile da portare ovunque. Con un peso di soli 239g e uno spessore di 5.9mm quando aperto e 11.9mm quando piegato, il telefono sfida le convenzioni degli smartphone a schermo singolo in termini di portabilità.

I dettagli su prezzo e disponibilità per la OnePlus Open Apex Edition in Europa saranno annunciati ufficialmente il 27 agosto.

