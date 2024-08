I nuovi driver DLSS e GeForce Game Ready portano gli shooter a un livello successivo

Level Zero: Extraction arriverà il 13 agosto e al lancio, i giocatori GeForce RTX potranno accelerare i frame rate in Level Zero: Extraction con DLSS 3 e rendere il gameplay ancora più reattivo con NVIDIA Reflex.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 08/08/2024