48% italiani in ferie risponde email

Gli italiani? «Sono i più stacanovisti d’Europa» evidenziano gli specialisti di Vamonos Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in viaggi esperienza.

Secondo una nuova indagine condotta dal tour operator, a rispondere a telefonate ed email di lavoro durante le vacanze è il 48% degli italiani. Un’abitudine che —al di fuori dell’orario lavorativo— hanno anche durante il resto dell’anno, con una percentuale che sale al 71%.

La media europea di chi risponde ai messaggi di lavoro durante le vacanze è invece del 32% e di chi lo fa durante il resto dell’anno al di fuori dell’orario di lavoro è del 47%.

Per quanto riguarda più specificamente gli italiani, tra chi in vacanze decide di rimanere connesso per gestire questioni lavorative, l’88% dichiara di farlo in totale libertà, senza alcuna pressione da parte dei suoi superiori.

Ma è anche vero che sempre più spesso le aziende si aspettano che i dipendenti lavorino al di fuori dell’orario formale, rimanendo disponibili a rispondere ai messaggi anche durante il tempo libero, con aspettative che sono maggiori per gli uomini (54%) rispetto alle donne (39%) e per i dipendenti “junior” fino ai 45 anni (62%) rispetto ai dipendenti senior di 46 anni ed oltre (30%).

